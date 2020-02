Milo Đukanović : Ne dolazim u Sarajevo, dolazim u Srebrenicu! Cijepanje BiH vraća nas u rat! (Video)

Ne dolazim u BiH 2. i 3. marta iako su me dva člana Predsjedništva pozvala! Dodik je napravio nacionalnu predstavu, a ja ne želim biti dio te predstave. On neće ugroziti odnos Crne Gore i BiH. Ako me pozovu, doći ću u Srebrenicu na godišnjicu.

Prisustvom ću pokazati i odati počast žrtvama genocida, Skupština Crne Gore je među prvima u svijetu usvojila Rezoluciju o genocidu, ja sam rekao da je bio genocid, ako treba i prisustvom to da potvrdim, dolazim na 25tu godišnjicu, naravno!

Dodik se nije pomirio s tim da je RS entitet,ovu konfuziju u državi koristi za ostvarenje svog cilja! Dodik je učestvovao u kampanji za nezavisnost Crne Gore! Pomagao mi je i dolazio u Crnu Goru,razgovarao sa Srbima koji su se u Crni Goru doselili iz Hercegovine a danas je protiv Crne Gore?!

Dodik se suprotstavio mom dolasku u BiH, i to dolasku koji se trebao realizirati na njegov poziv! Kad je bio predsjedavajući,u decembru 2018.godine zvao me je službeno, sada me ne zove! Nismo se dugo čuli. Uprkos tome nećemo promijeniti stav o BiH, prenosi FACE.TV.

I dalje smo prijateljski nastrojeni. Teža je nefukcionalnost BiH od bilo kakvih problema u Crnoj Gori! Pokušavaju držati tu nefukcionalnost u državi kako bi onda mogli reći: evo, vidite, ovo ovako ne ide, doveli smo državu u nefukcionalnost, sada je došlo vrijeme za referendum! RS je entitet u državi BiH. Svako pristajanje na cijepanje BiH vraća nas u rat!

Ovo je pitanje u koje su uključeni Evropa i Amerika, nisu samo Dodik i Vučić. Međunarodna zajednica ima elemente u svojim rukama i odgovorna je za BiH. Ako ne reaguje, situacija će eskalirati. Ne smiju zakasniti! Dodik radi ono što on misli da treba da bude. Mislim da on sam ovo „gura“ više nego Vučić! Sva ova dešavanja povampiruju atmosferu iz devedesetih!

Srbija će se morati pozabaviti „pomamom“ Crne Gore. Srbija može da zapadne u veliku grešku, a to je takmičenje s nacionalizmom u regionu. Opasno je kada državna politika uđe u takmičenje s takvom nacionalističkom idejom u kakvu su oni već ulazili. Moramo pomno pamtiti sve nevolje devedesetih. Trebaju se izviniti oni koji su doprinijeli tim dešavanjima i žrtvama. Put do zajedničke budućnosti je izvinjenje i priznavanje greške!

Mi smo to uradili,ali, na pomolu su nove opasnosti. Nemaju hrabrost i nisu spremni da kažu da je bio genocid. Treba da kažu da je to bila greška koja se nikada više neće ponoviti i da zaustave velikosrpski projekat!

Bilo je igrača „većeg kalibra“ nekada nego sad, pa su se preigrali,izgubili su kontrolu nad procesima. Služili su se nacionalizmom misleći da će vječno upravljati njime, ne može politika kontrolisati nacionalizam! Devedesetih godina slika za velikosrspke ideje je bila nepovoljna: Rusija je tada bila slabija, sada je jača i žele realizirati svoje i tadašnje ideje,ali Rusija im vojno neće pomoći. Ne smije se preći crvena linija koja bi izazvala kataklizmu. Opasno je što se državna politika igra nacionalizmom!

SPC napada Crnu Goru, motiv im je odbrana svetinja, a usvojili smo zakon u kojem se ne ugrožava niti jedna crkva. Manipulacija još uvijek traje. Manipulišu građanima Crne Gore. Dešavanja u Crnoj Gori nisu pitanja crkve, ovo su strogo politička pitanja. Srpska opozicija otvoreno djeluje protiv Crne Gore, velikosrpski centri i ruski utjecaj protiv nas!

Velikosrpski nacionalizam traje već vjekovima. Valja se nevolja u regionu, koja može izazvati ponovo iste probleme iz prošlosti!

Nisu zatvorena sva pitanja iz jugoslovenske krize,nismo sahranili ono što je bilo u ratovima! Danas imamo dva problema; odnosi između Srbije i Kosova i nepriznavanje BiH. Kosovo je izubljeno,traže substitut na drugoj teritoriji!

Vučić i ja smo neformalno razgovarali,ne bježimo od razlika koje imamo. Kada smo se sreli u Jeruzalemu, rekao sam mu sva svoja uvjerenja o slobodi vjeroispovjesti. Ubijeđen sam da smo sagledali svaki aspekt i na osnovu toga smo napisali zakon koji štiti sve vjeroispovjesti.Crnogorski zakon o vjeri je liberalniji od srbijanskog!

Država Crna Gora je država građana,mi smo građanska država,nismo nacionalna! Ne mogu biti antisrbin niti antibošnjak, ja sam čovjek crnogorske nacionalnosti. Jel’ treba da dozvolimo da Crna Gora bude „vraćena“ i da bude srpska država? Dobili smo veliku tragediju umjesto Velike Srbije ,Velike Albanije i Velike Hrvatske! U historiji, ni nakon nestanka, Crna Gora nije prenijela imovinu na SPC. Nemaju nikakav dokaz da je SPC ikada raspolagala nekom imovinom.

To je falsifikovanje historije, gruba manipulacija. Ne postoji čak ni to da je SPC jedina pravoslavna crkva u Crnoj Gori! Ako oni kažu da je SPC stara 800 godina,mi imamo dokaz o crnogorskoj, starijoj 200 godina! Čija je crkva,toga je država? Zašto ne bi bilo:čija je država,toga je crkva! Crkva nikada nije stvarala državu. Ima vjerskih pobuda u protestima ali i onih koji su protiv nezavisnosti i onih koji su nezadovoljni vlašću.

Na svim litijama brojka nije prešla 70.000 ljudi,tu ima mnogo djece a u usporedbi,pravo glasa u Crnoj Gori ima 530.000 građana! Neću odustati od zakona zarad mira. Neću ih slijediti, već ću predvoditi. Nisam ušao u politiku kako bih obogatio svoju biografiju. Zadovoljan sam ovim što sam uradio. Nosim teret odgovornosti za odluke koje nisu nimalo lagane. Uporan sam i ubijeđen u ovo što radim.

Nismo imali odgovarajući refleks EU. Te propuštene prilike su dovele do kontraefekta. Prema Zapadnom Balkanu se ispoljava sve što je antievropski. Imali smo otvoren pokušaj iz Rusije nasilnog zaustavljanja Crne Gore ka EU i NATO-u! Rusija ima antiNato interese u regionu. Vrijeme je da postanemo sastavni dio evropske vrijednosti. U NATO moramo svi jer današnji mehanizmi stabilnosti nisu sigurni.Tri puta su nam veće strane investicije otkako smo ušli u NATO!

Ne plašim se, i 2016. godine sam imao pokušaj zaustavljanja,organizovanje atentata. Crnu Goru brane državne institucije… Odluku o isključenju nekih televizija sam saznao iz medija. Tu odluku su donijele regulatorne agencije,ja nisam,ali agencija smatra da ne mogu te televizije baš tako protiv Crne Gore.

(Kliker.info-Oslobođenje)