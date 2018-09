Milioner do milionera: Škaljić, Špirić i Lalić na čelu liste.Dolari, marke, evri na računima, stanovi i kuće po cijelom svijetu

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta BiH mogu se pohvaliti sa jako “dubokim džepovima”, a uvidom u njihove imovinske kartone okrivamo da neki od njih posjednuju imovinu koja se mjeri u milionima maraka.

Prema podacima do kojih smo došli, najbogatiji poslanik u Parlamentu BiH je SBB-ovac Fehim Škaljić, čija imovina vrijedi skoro 2,7 miliona KM, od čega 2 miliona odlazi na porodično imanje u Sarajevu i Han Pijesku, kuća mu je procijenjna na 550.000, a stan na 100.000, dok na banci čuva 36.000 KM.

Drugi je Nenad Lalić, poslanik SDS-a, koji zajedno sa sinom i suprugom posjeduje imovinu vrijednu 1,6 miliona KM. Tako u njegovom imovinskom kartonu se navodi da na svoje ime ima stan i kuću u Srbiji vrijednosti 690.000 KM, zatim stan u BiH procijenjen na 78.000, te 80.000 KM ušteđevine.

Jedan od najzanimljivijih imovinskih kartona je onaj Nikole Špirića iz SNSD-a koji samo na bankovnom računu ima preko pola miliona maraka, a kuriozitet je da štedi čak u četiri valute, američkim dolarima (79.400), švajcarskim francima (21.800), evrima (189.200) i markama (32.500). Uvidom u njegov imovinski karton iz 2012. godine jasno se vidi da je Špirić za samo dvije godine provedene na mjestu ministra finansija BiH uspio da uveča ušteđevinu za nevjerovatnih 250.000 KM.

Pored punog bankovnog računa, Špirić posjeduje i troiposoban stan u Banjaluci vrijedan 120.000 KM, poslovni prostor od 110 metara kvadratnih vrijednosti 278.755 KM i audi A8 75.000 KM, što nas zajedno sa navedenom ušteđevinom dovodi do cifre od preko milion maraka registrovane imovine. U Špirićevom imovinskom kartonu je navedeno da posjeduje i imanje u Drvaru za koje nije napisao vrijednost, kao ni imovinu sina i kćerke za koje je 2012. godine naveo da posjeduju stan u Beču i Beogradu.

Još jedan od onih koji spadaju u kategoriju “teškaša” u Parlamentu BiH je Bijeljinac Miroslav Milovanović sa imovinom procijenjenom na 707.000 KM, dok zajeno sa suprugom ovaj SNSD-ovac ima skoro milion maraka. Milovanović posjduje kuću vrijednu 200.000 KM, zemljište 40.000, poslovni prostor procijenjen na 100.000. U njegovom vlasništvu je i firma “Nutritio” iz Velike Obarske (350.000 KM), dok na bankovnom računu čuva 16.000 KM, a, kako je sam naveo posjeduje i pištolj vrijedan 1.000 KM.

Ni Jovan Vukovljak (Klub SDS), u ovoj kategoriji, nije baš bez ičega, pa tako zajedno sa suprugom i kćerkom ima imovinu vrijednu 750.000 KM, od toga jednu kuću procijenjenu na 200.000, drugu sa zemljištem na 405.000, te stan vrijedan 95.000 KM.

Predsjednik KO SDP ZDK Mirsad Mešić, sa skoro 700.000 KM spada u kategoriju srednje bogatih u državnom parlamentu. Mešić je vlasnik luksuzne kuće vrijedne 400.000 maraka, poslovnog prostora procijenjenog na 200.000, automobila 15.000, dok na računu posjeduje 80.000 KM.

I SNSD-ovac Lazar Prodanović iz Zvornika, sudeći po vrijednosti imovine koju je procijenio na 302.000 KM ne mora da brine za budućnost. Još ako se na to doda imovina koju je upisao za suprugu i dvoje djece, ova cifra se penje do, za jednog poslanika, solidnih 660.000 KM. Prodanović u svom vlasništvu ima kuću sa poslovnim prostorom i zemljište procijenjeno na 195.000 KM, te 107.000 ušte|evine. Uz to, Prodanović je obezbijedio i svoju kćerku i sina kojima je kupio stanove u Beogradu čija zajednička vrijedost iznosi skoro 300.000 KM.

Posljednja na listi najbogatijih u Parlamentru BiH je HDZ-ovka 1990 Diana Zelenika koja posjeduje imovinu vrijedu 550.000 KM, i to dva stana, jedan u Hrvatskoj od 68 metara kvadratnih, a drugi u BiH od 180 metara kvadratnih, čija zajednička vrijednost iznosi 500.000 KM. U njenom vlasništvu je još i zemljište vrijedno 20.000 KM, automobil 20.000, te 15.000 KM na računu.

Bosić “težak” 135.000, a njegova supruga čak 700.000 KM

Zanimljivo je da je na korak od milionera i Mladen Mladen Bosić (SDS) koji je prijavio na svoje ime imovinu vrijednu 135.000 KM, dok njegova supruga Ljiljana gazduje sa skoro 700.000 vrijedim imetkom.

Tako Bosi} u svom vlasništvu ima stan u Srbiji, automobil i na računu 40.000 KM, dok je u posjedu supruge Ljiljane stan od 90 kvadrata u BiH vrijedan 90.000 KM, automobil 12.000, vikendica procijenjena na 15.000 KM te firma SMT Marković vrijedna 580.000 KM. Bosić se potrudio da imovinski obezbijedi i kćerku kojoj je kupio stan u Srbiji vrijednosti 90.000 KM.

Milovan Matić (Buka)