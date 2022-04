Milion barela dnevno : Biden oslobađa naftu iz rezervi na 6 mjeseci da bi kontrolisao cijene benzina

Biden planira da se obrati Amerikancima kasnije tokom dana i objasni plan svoje administracije o tome kako će se kontrolisati cijena benzina.

Iz Bijele kuće je takođe najavljeno da će Biden pozvati Kongres da uvede finansijske kazne kompanijama za naftu i gas koje koriste javno zemljište ali ne proizvode električnu energiju.

Bidenov potez pokazuje da je nafta i dalje velika ranjivost SAD na domaćem i spoljnopolitičkom planu. Visoke cijene benzina dovele su do pada Bidenovog rejtinga popularnosti u Americi, dok su se milijarde dolara ulile u vojni budžet Rusije dok nastavlja da vodi rat protiv Ukrajine. Oslobađanje naftnih rezervi bi stvorilo pritisak koji bi doveo do smanjenja cijena benzina, ali je Biden već dva puta naredio oslobađanje nafte iz strateških rezervi a da nije došlo do značajnijeg pomaka na tržištu nafte.

(Kliker.info-Glas Amerike)