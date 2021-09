Miletić o hapšenju Edina Vranja: Mi smo merhametli i(li) glupi, treba Srbiji vratiti istom mjerom

Zastupnik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bivši direktor Federalne uprave policije (FUP) Zlako Miletić izjavio je uz razgovoru za Radiosarajevo.ba, komentirajući današnje hapšenje njegovog nekadašnjeg bliskog saradnika Edina Vranja u Srbiji, a zbog navodne dogovornosti za ratne zločine, da ograni Bosne i Hercegovine moraju napokon početi da vraćaju istom mjerom protiv državljana susjedne zemlje koji se mogu dovesti u vezu sa agresijom na našu zemlju i ratnim zločinima.

“Mi smo merhametli i(li) glupi pa ne odgovaramo ne isti ili sličan način. Imajući u vidu činjenicu da je u BiH ubijeno preko 100 tisuća ljudi, znači govorim sad sa formalno-pravnog aspekta, mi i naše policijske agencije da se ponašamo na takav način – na desetine, stotine i hiljade (državljana Srbije, op.a.) bi bilo uhapšeno. Mi trebamo postupati na takav način kako oni postupaju. Pa, kada ovdje dođu gosti u posjetu, oni koji su učestvovali ili gledali kako se učestvuje u ratu u BiH, treba ih lišiti slobode pa da on odgovara kako danas odgovara Edin Vranj. Onda bi se oni drugačije ponašali… “,kazao je Miletić za Radiosarajevo.ba.

Ovo je sramotno i degutantno

No, dodaje kako policijski organi BiH nikada nisu na takav način zloupotrijebili policijske organe.

“Određene strukture zbog, prije svega, dnevno-političkih ciljeva iskorištavaju to u nekom drugom pravcu. Vidjet ćemo u konačnici o čemu se to radi. Zaista je to sramotno. Čak jedan dio kolega iz Republike Srbije surađivao sa gospodinom Vranjom. Mogli su u 10 – 15 godina reći meni, nekom drugom, SIPA-i, bilo kojoj agenciji, ako imaju neka saznanja. Lišit ćemo ga mi slobode ako je nešto uradio. Nitko njega ne štiti od procesuiranja, ali da se radi na ovaj način, mislim da je to degutantno i treba prestati s tom praksom. Neće prestati? Pa, ima način na koji se može odgovoriti”, istakao je Miletić.

Smatra da se sve ovo dešava u kontekstu ukupne situacije u regiji.

“I da s ciljevi svega toga neki drugi. Vidjet ćemo narednih dana što je konačni cilj svega toga. Kad imamo suradnju Tužiteljstva BiH i tužiteljstava susjednih zemalja za takvom vrstom akcijom nema nikakve potrebe”, dodao je.

Očekuje da organi države BiH zaduženi za vanjske poslove brzo djeluju.

“Valjda će netko izaći i reći par smislenih rečenica da to ne rade. Ovo nije prvi put. I opet će to isto završiti. Dok se mi time bavimo neki će nam voz provući koji nema veze sa tim. To što ljudi iskorištavaju našu nesposobnost, nefunkcionalnost…, to je druga priča”, naglasio je Miletić.

Brojne provjere

Ponovio je da je slučaju Edna Vranja, kao i ostalih zaposlenika FUP-a, vršene višestruke provjere kada su u pitanju inkriminacije za ratne zločine u BiH.

“Svaki uposlenik FUP-a je to prošao u najmanje tri navrata. Prvo su to, sjetimo se, radile međunarodne snage do 2002. godine, do certifikacije. Ljudi su otpuštani zbog gluposti. Bilo je dovoljno da vas neko spomene u tom kontekstu i da vam ukinu certifikat. Od 2005. godine donesen je novi Zakon o policijskim službenicima i mi smo to sami radili. Nakon toga to su radili policijski službenici SIPA-e i OSA-e za sve naše službenike koji su imali potrebu da upravljaju određenim podacima koje zahtijevaju određeni stepen tajnosti”, pojasnio je.

U bilo kojoj od tih provjera Vranj nije povezivan za bilo koji ratni zločin u BiH.

“U međuvremenu ja sam saznao neke informacije koje nisu zvanične. Navodno postoji ta neka kaznena prijava iz 2014. godine koja je dopunjena ove godine, i da je po tom osovu stvari postupio MUP Srbije. Međutim, bitno je napomenuti da se trenutno za ta počinjena kaznena djela, kada je u pitanju Goražde i sela oko Goražda, pred Sudom BiH vodi proces za nekolicinu osoba. Edin Vranj nije osoba koja je osumnjičena, odnosno optužena za izvršenje tih zločina već ta lica koja se trenutni procesiraju”, istakao je Miletić.

On, na koncu, sumnja u istinitost tih informacija prva stvar.

“Druga stvar, pod pretpostavkom da je tačno što govore, postoje mehanizmi. Nadležan za taj predmet su isključivo Sud i Tužilaštvo BiH. Prevashodno zbog mjesne i stvarne nadležnosti. Ako imaju informacije da je počinjeno djelo od strane gospodina Vranja, trebali su te podatke ustupiti Sudu i Tužilaštvu BiH koji već vode taj predmet, pa neka gospodin Vranja istražuju i eventualno osude ako je to učinio”, zaključio je Miletić.

