Milanović uputio poruku “ekipi u Srbiji”.: Srbija je prevarena ljubavnica, Rusija će kad-tad priznati Kosovo

“Zadnji put sam telefonski razgovarao kad je bila migrantska kriza ujesen 2015. godine. Dobro je da je shvatio da mora prvo proučiti moju izjavu. To je jako dobro. Očito nije reagirao na prvu. Moja poruka ekipi u Srbiji, kojoj ne želim pakostiti, to je odavno prestala biti unutarnja stvar Srbije. Ima jedna serija, njezin naziv savršeno odgovara onome što želim poručiti srbijanskim tabloidima. ‘Curb your enthusiasm’, ili na hrvatskom genijalnom prijevodu ‘Bez oduševljenja, molim’. Ja jesam pravnik, ali sam političar i izabran demokratski predsjednik jedne države i želim da Srbija vidi svoju zapadnu perspektivu. Mislim da svoju privrženost prema kosovskim Albancima ne trebam isticati. Da, Srbija je ostala bez Kosova. Ono je u međuvremenu priznato. Hrvatska ga je priznala među prvima i ja koristim priliku gdje stignem da ljude uvjerim da priznaju Kosovo, ako to nisu napravili”, rekao je Milanović .