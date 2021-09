Milanović poručio Komšiću i Džaferoviću: Neću reći da su fašiste, ali tu sam – napadni, udari, pljuni

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je sudjelovao na svečanoj akademiji prilikom obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 120. brigade Hrvatske vojske “Ban Toma Bakač” Sisak u bivšoj vojarni Barutana.

Milanović je ovu priliku iskoristio da se osvrne na dešavanja tokom ove sedmice i odnosa između BiH i Hrvatske. Istakao je da članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović “nisu ljudi poštenih namjera” i dodao da nije dobra “ta nasilna, bezobrazna, direktna prijetnja” da će BiH biti drugačija zemlja od zamišljene.

– Neću im reći da su fašisti i šovinisti, što oni govore meni. Ali tu sam – napadni, udari, pljuni, poručio je Milanović.

Njegove riječi dolaze kao odgovor na Komšićevu tvrdnju da se ponaša kao odvjetnik politike Dodika i Vučića. Čitava stvar je započela nakon što je Dodik ranije protekle sedmice izjavio da je Daytonski sporazum praktično mrtav i da se predsjednici Hrvatske, Srbije i Turske uključe u pregovore o budućnosti BiH, što je Milanović okarakterisao kao dobronamjernim, ali nerealnim.

– Znam što sam radio zadnjih 15 godina i kakvu sam vjeru i nadanja ulagao u neke ljude i u nekakve koncepte Bosne i Hercegovine. Naprosto to ne ide. Još u vrijeme Sulejmana Tihića to je imalo šanse, sad nema. Nije dobra ta jedna nasilna, bezobrazna, direktna prijetnja da će BiH biti ono kako nije zamišljena. Takve stvari dovode do ozbiljnih konflikata, rekao je.

Dodao je da će se nastaviti boriti za interese Hrvata u BiH jer je tu dužnost preuzeo kad je izabran za hrvatskog predsjednika.

(Kliker.info-Oslobođenje)