Milanović o sastanku s Izetbegovićem: Prostor saradnje velik, Dodik je malo neozbiljan

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je u srijedu komentirajući sastanak s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, održanom dan ranije, da je prostor za suradnju između Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini dosta velik, no da to trenutno “ne ide kako valja”.

Kako se navodi u priopćenju za javnost Ureda predsjednika RH, na sastanku nije bio riječi o stanju u bh. entitetu Republika Srpska, već isključivo o odnosima bošnjačkog i hrvatskog naroda.

Milanović je pojasnio kako je Izetbegovića primio jer je on vodeći političar bošnjačkog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini.

“Na tome nećemo stati, o tome želim upoznati hrvatsku Vladu i ministra vanjskih poslova. Prije godinu dana je taj sastanak mogao biti održan. Gospodin Izetbegović je sada došao, drago mi je zbog toga. Mislim da je prostor za suradnju između Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini dosta velik, a to trenutno ne ide kako valja. To naravno ne treba ići na štetu Srba, o tome ću obavijestiti i gospodina (Milorad) Dodika i motivirati ih sve da probaju, ako je to moguće više, naći se zajedno”, rekao je Milanović o sastanku.

Upitan koja je bila uloga bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, koji je također bio na sastanku, Milanović je kazao kako mu je Mesić predložio taj susret, ali da je inicijator sastanka bio on.

“Mesić me nazvao i predložio taj susret, ja sam rekao – što se mene tiče mogli smo se dogovoriti i prije godinu dana, ali dobro je i sada. Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerojatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo”, pojasnio Milanović.

Istaknuo je kako stanje u Republici Srpskoj nije bila tema sastanka, kao ni najava uspostave vojske Republike Srpske.

“Ono što je činjenica je da vojska nije predviđena Ustavom. Inače, vojska Bosne i Hercegovine ne postoji, postoji nešto zapovjednog kadra, nešto vojnika. Gospodin Dodik je na određeni način talac situacije u RS-u i elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega. Ja mislim da on uopće nije radikalan, ali u jednom trenutku to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad prijetio Sloveniji, drugo ne mogu takve gluposti pričati”, zaključio je Milanović.

(Kliker.info-Fena)