Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH : Oformljen predmet zbog neustavnog dana RS-a

Šta je Tužilastvo BiH poduzelo kada je riječ o krivičnoj prijavi šest boračkih organizacija zbog obilježavanja 9. januara, neustavnog dana RS? Može li tužilaštvo zabraniti parade i kako? Koliko visoko prema političko-policijskom vrhu ide SKY aplikacija? Kako je piramida zla iz ove aplikacije postala prava riznica podataka? Dokle je tužilaštvo došlo u istrazi u predmetu Dijane Kajmaković?

Nakon 7 godina vrlo brzo rezultati istrage u predmetu pranja novca u vezi s kupovinom vile Milorada Dodika u Beogradu. Ko je stranac i zbog čega dolazi u državno tužilaštvo? Na ova pitanja za Mrežu odgovarao Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH koji, između ostalog, kaže: Hapsit ćemo svakoga za koga dođemo do dokaza.

Na početku kaže da sukrivične prijave koju su dobili nakon posljednjeg obilježavanja 9. januara dodijeljene u rad postupajućem tužiocu koji će donijeti odluke u navedenom predmetu.

“Formiran je predmet jer su to obaveze iz nadležnosti Tužilaštva i on se dodijeli u rad postupajućem tužiocu. Želim da javnost informišem da smo mi prošle godine dobili prijave od nekoliko i vladinih i nevladinih organizacija, udruženja koja su prijavila isto tako neizvršavanje odluke Ustavnog suda kad je u pitanju Dan Republike Srpske i postupjaući tužilac je u junu 2022. donio naredbu o nesprovođenju istrage o navedenom predmetu smatrajući da je odluka Ustavnog suda formalno izvršena činjenicom da je ukinut član koji je tretirao da je 9. januar Dan RS-a. Ta odluka je formalno izvršena i to je naveo i Ustavni sud u svom izvještaju o radu. Ustavni sud u svom izvještaju navodi da odluka suštinski nije izvršena. Postupajući tužilac koji je radio na navedenom predmetu po prijavi iz 2022. godine je uzeo u bozir i stavove Suda BiH koji su veoma bitni u predmetu tzv. referendum koji je proveden 2016. godine kada je referendumsko pitanje glasilo da li ste za to da 9. januar bude praznik RS-a i u tom predmetu Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv četiri člana tadašnje komisije za provođenje referenduma, međutim Sud BiH je odbio navedenu optužnicu smatrajući da nema dokaza da su navedena lica počinila krivično djelo. Želim isto tako da upoznam javnost da po pravilima Ustavnog suda BiH u situacijama kada pojedine odluke Ustavnog suda nisu izvršene Ustavni sud donosi rješenje i precizira ko je bio obavezan da izvrši navedenu odluku i da konstatuje da odluka nije izvršena i takva rješenja dostavlja Tužilaštvu BiH.”

Kajganić pojašnjava da krivično djelo neizvršenja odluka Ustavnog suda navodi da službena lica u državnim institucijama BiH koja ne izvršen navedenu odluku čine krivično djelo.

“U tom predmetu odluka je bila da se ukida član Zakona o praznicima RS-a koji precizira da je 9. januar navedeni praznik i ta odluka je izvršena samom objavom u Slućbenom glasniku i taj član više ne važi. to je ono što su tužioci tretirali u prethodnim odlukama i na osnovu čega su donosili odluke.”

Ističe da Tužilaštvo ne može zabraniti okupljanja niti Tužilaštvo odlučuje o tome ko se i kada okuplja.

“Tužilaštvo samo tretira da li postoji izvršenje krivičnog djela, odnosno da li su određena službena lica izvršila ili ne određene odluke, između ostalog Ustavnog suda BiH. Znači Ustavni sud nije donio rješenje u navedenom predmetu da odluka Ustavnog suda nije izvršena. Tužilaštvo nema mandat da zabrani bilo kome okupljanje, to je u nadležnosti drugih institucija u entitetima ili Brčko distriktu. Niti je od Tužilaštva traženo da bilo kome zabrani navedena okupljanja, po bilo kom osnovu. Za Tužilaštvo je veoma bitna odluka koja se odnosila na provođenje referenduma 2016. jer je veoma bitno naglasiti da je tada u tom predmetu Ustavni sud donio privremenu mjeru kojom je zabranio provođenje referenduma. Tužilaštvo BiH je u tom predmetu provelo istragu i podiglo optužnicu protiv članova komisije koji su ipak, i uz zabranu, radili na provođenju referenduma, međutim Sud BiH je smatrao da nema dokaza da su navedena lica počinila navedeno krivično djelo između ostalog zato što je i ustavni sud naveo da je Narodna skupština dužna da ne provede navedeni referendum. Narodna skupština to nije uradila.”

Neće biti nedodirljivih i nećemo stati

Kada je riječ o Sky aplikaciji Kajganić pojašnjava da je ona pokazala koje su razmjere organizovanog kriminala u BiH i regionu.

“Ona je dragocjena riznica informacija koju su policijske agencije u BiH dobile putem međunarodne razmjene informacija i dokaza. Mi smo u 2022. godini više od 100 lica lišili slobode, a koja su bila povezana sa organizovanim kriminalnim grupama. Smatram da smo zaista efikasni do sada. Ima otežavajućih okolnosti. Sve bezbjednosne, policijske i pravosudne insititucije su zatrovane licima koja imaju veze sa organizovanim kriminalom. To nam pravi problem. Niko se ne može vječno skrivati i sigurni smo da ćemo doći do svih onih koji su trenutno u bjekstvu a protiv kojih postoje dokazi da se bave organizovanim kriminalom. Prvi put u BiH imamo situaciju da imamo optužene izvršioce, pomagače i naručioce krivičnih djela.”

Naglašava da nema imunih na korupciju.

“Mi smo u dosadašnjim svojim predmetima pokazali da neće biti nedodirljivih i da nećemo stati. U 2022. smo podigli tri optužnice za visoku korupcije i sve tri su potvrđene. Evo lišili smo slobode jednog ministra Savjeta ministara zbog koruptivnih aktivnosti. Idemo do kraja, do tamo gdje nađemo dokaze. Naša je prvenstveno misija i vizija da čistimo i svoje redove i redove policijskih i drugih agencija u BiH kako bi bili efikasniji i ja sam uvjeren da ćemo biti.”

Glavni tužilac navodi da će Tužilaštvo uhapsiti svakoga za koga dođu do dokaza da je počinio krivično djelo iz nadležnosti Tužilaštva BiH.

“Apsolutno tu nikada neće biti pitanja.”

O predmetu tužiteljice Diane Kajmaković kaže da tri tužioca rade na tom predmetu i provjeravaju sve informacije do kojih se može doći.

“Radi se o složenim predmetima zbog same činjenice da Sky aplikacije i sve druge koje su korištene nije mogao imati svako nego se radilo o licima koja su zaista na visokoj ljestvici u organizovanim kriminalnim grupama. Do dosta njih je teško trenutno doći međutim mi ćemo provjeriti sve informacije do kojih bude moguće doći.”

Tražio sam međunarodnog savjetnika za korupciju

Pojašnjava da provjeravaju i Milorada Dodika, ali i sva fizička i pravna lica koja su na listama.

“Javnost sedam godina čeka na završetak predmeta kada je u pitanju kupovina vile u Beogradu. Formiran je tim od dva tužioca i oni permanentno provode aktivnosti. Imali smo poteškoće objektivne prirode na koje Tužilaštvo BiH nije moglo da utiče. Međutim, predmet će veoma brzo biti završen, u nekoliko narednih mjeseci.”

Na pitanje da li je zadovoljan radom Odjela za ratne zločine, odgovara: “Zadovoljan sam radom zbog činjenice da smo prošle godine podigli 20 optužnica protiv 62 lica. U nekim predmeta i više od 30 godina nakon što su se desili određeni zločini koji su zaista teški.”

Pojašnjava da ni BiH ne isporučuje svoje državljanje.

“Neće do toga sigurno doći. Međutim mi kroz regionalnu saradnju, kroz zaista sveobuhvatnu pomoć tužioca Bramertza i njegovu kancelariju pokušavao da unaprijedimo tu saradnju. Neću imati problema sa dovođenjem stranca u Tužilaštvo BiH jer ja želim da dovedem najbolje prakse iz zemalja EU i svijeta u Tužilaštvo BiH. Tužilaštvu BiH ne trebaju međunarodni tužioci, trebaju nam međunarodni savjetnici. Ja sam tražio međunarodnog savjetnika za korupciju jer želim da pokažem javnosti volju da naučimo i da najbolje prakse dovedemo u pravosuđe u BiH. Nama trebaju ljudi koji će nam pomoći da ono što je kažnjivo u zemljama EU bude prepoznato i ovdje kao značajno. Iz tog razloga apsolutno ne bježimo ni od koga ko nam može dati podršku”, zaključio je Kajganić.

(Kliker.info-FTV)