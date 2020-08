Milan Jovičić : Situacija u Mostaru zahtijeva jedinstvenu patriotsku listu

Mostarski profesor Milan Jovičić izabran je davne 1996. godine na prvim poslijeratnim izborima u Mostaru za predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Tada je na lokalnim izborima pobijedila multietnička Lista za jedinstveni Mostar, koju je predvodio Safet Oručević, a na kojoj je bio i profesor Jovičić. Lista za jedinstveni Mostar pobijedila je sa 28.500 glasova, dok je HDZ bio drugi s nešto malo više od 27.000 glasova.

Iako je Lista za jedinstveni Mostar bila izraziti favorit, jer su na njoj bili kandidati iz sva tri konstitutivna naroda, izborni rezultati iščekivali su se s velikom neizvjesnošću, jer se strahovalo da bi zasebna lista SDP-a mogla pomrsiti račune Oručeviću i njegovim sljedbenicima i donijeti pobjedu HDZ-u. No, to se ipak nije desilo, jer je tada SDP u Mostaru osvojio svega 1.500 glasova pa niti je pomogao HDZ-u niti je odmogao Listi za jedinstveni Mostar.



Jovičić otvara prvu sjednicu Gradskog vijeća 1996.

Milan Jovičić sinoć je za BHRT kazao da je situacija danas u Mostaru jednako neizvjesna kao što je bila 1996. godine. Stoga je danas, kako je rekao, potrebno, također, formirati jedinstvenu patriotsku listu, jer smatra da je HDZ u izrazitoj prednosti ako njegovi rivali izađu na izbore u četiri kolone.

“Situacija u Mostaru zahtijeva, i to je moja želja, sličnu jedinstvenu listu probosanskohercegovačkih ili probosanskih ili patriotskih snaga, koje vole ovaj grad i vole ovu državu kao jedinu domovinu. Njihovo zajedništvo mora da dođe do izražaja.”

Ostaje da se vidi hoće li apel profesora Jovičića doprijeti do ušiju lidera iscjepkanih probosanskih snaga, koji bi zbog nemogućnosti međusobnog dogovora mogli izgubiti izbore u Mostaru, odnosno pokloniti pobjedu HDZ-u.

(Slobodna Bosna)

Tada je na lokalnim izborima pobijedila multietnička Lista za jedinstveni Mostar, koju je predvodio Safet Oručević, a na kojoj je bio i profesor Jovičić. Lista za jedinstveni Mostar pobijedila je sa 28.500 glasova, dok je HDZ bio drugi s nešto malo više od 27.000 glasova.

Iako je Lista za jedinstveni Mostar bila izraziti favorit, jer su na njoj bili kandidati iz sva tri konstitutivna naroda, izborni rezultati iščekivali su se s velikom neizvjesnošću, jer se strahovalo da bi zasebna lista SDP-a mogla pomrsiti račune Oručeviću i njegovim sljedbenicima i donijeti pobjedu HDZ-u. No, to se ipak nije desilo, jer je tada SDP u Mostaru osvojio svega 1.500 glasova pa niti je pomogao HDZ-u niti je odmogao Listi za jedinstveni Mostar.

Jovičić otvara prvu sjednicu Gradskog vijeća 1996.Milan Jovičić sinoć je za BHRT kazao da je situacija danas u Mostaru jednako neizvjesna kao što je bila 1996. godine. Stoga je danas, kako je rekao, potrebno, također, formirati jedinstvenu patriotsku listu, jer smatra da je HDZ u izrazitoj prednosti ako njegovi rivali izađu na izbore u četiri kolone.“Situacija u Mostaru zahtijeva, i to je moja želja, sličnu jedinstvenu listu probosanskohercegovačkih ili probosanskih ili patriotskih snaga, koje vole ovaj grad i vole ovu državu kao jedinu domovinu. Njihovo zajedništvo mora da dođe do izražaja.”Ostaje da se vidi hoće li apel profesora Jovičića doprijeti do ušiju lidera iscjepkanih probosanskih snaga, koji bi zbog nemogućnosti međusobnog dogovora mogli izgubiti izbore u Mostaru, odnosno pokloniti pobjedu HDZ-u.