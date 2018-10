Milan Dunović, član pregovaračkog tima DF-a : Ako je SDA spremna da usvoji zakon o borcima, onda mogu biti partner za razgovore

“Kada je riječ o SDA, oni se prirodno isključuju iz ovih naših razgovora jer oni nisu u mogućnosti da pokažu građanima da su spremni na programske koalicije, sudeći prema njihovom dosadašnjem radu. Iz SDA su išle izjave da su oni osvojili najviše glasova i da se s njima mora razgovarati. Ja kažem uvijek da se ne mora ništa. Ako SDA priča na takav način, onda i oni pričaju o matematičkoj koaliciji”, poručio je Dunović.

On dodaje da je stav DF-a da se sa svima može razgovarati i to ne samo kada je riječ o Kantonu Sarajevo, nego za sve nivoe vlasti.

“SDA jeste osvojila najviše glasova i predstavlja relativnog pobjednika i oni kao relativni pobjednik ne treba da kritikuju šta rade drugi. Oni imaju pravo da organiziraju razgovore sa svima i da kažu kako zamišljaju formiranje većine. DF može razgovarati sa svima, ali ćemo se voditi programima i politikom stranke. Odnos SDA prema građanima je najlakše pojasniti na nivou FBiH. Nije mudro nekoga isključiti apriori i zaključiti kako će se neko ponašati. Ne vjerujem da SDA ima kapacitet da razmišlja više programski, a ne matematički, ali ukoliko je naprimjer SDA spremna da usvoji zakon o borcima, onda oni mogu biti partner za razgovore. Do sada nisu pokazali spremnost.

Na pitanje da li je to uslov DF-a za eventualnu koaliciju, Dunović poručuje:

“To nije uslov DF-a, to je uslov građana ove države. Borci su jasno dali do znanja šta žele, DF podržava zahtjeve boraca, amandmani su usaglašeni. SDA do sada nije pokazala interes da se to usvoji. Ukoliko su spremni u narednom periodu da ga usvoje, ali ne da kažu da će ga usvojiti, već da ga usvoje sada, onda oni mogu biti ozbiljan partner za neke buduće varijante na federalnom nivou. Ukoliko ne budu spremni na to, SDA neće niko diskvalifikovati, već će svojim potezom to sami učiniti i ostavlja im se prostor da razgovaraju sa strankama s kojima mogu”, naglasio je Dunović.