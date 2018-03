Mikulić odgovorio Čoviću : Čovićeve laži samo ukazuje na rastući strah HDZ-a i Dragana Čovića od ljevice i SDP BiH

“Povodom izjava Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, koji svodeći ljevicu na bošnjačku strukturu, a želeći oprobanim nacionalističkim spinom uplašiti Hrvate i distancirati ih od lijevih i probosanskohercegovačkih snaga, reagovao je Zoran Mikulić, član Predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH”, saopćeno je iz SDP-a.

“Tvrdnje Dragana Čovića o ljevici kao bošnjačkoj strukturi, shodno tome, o SDP-u kao isključivo bošnjačkoj stranci, jednako su netačne poput tvrdnji da Hrvata nema u javnom i upravnom životu u Tuzli, što su Jasmin Imamović i GO SDP Tuzla nedavno decidno opovrgnuli”, navodi se u pisanoj izjavi Zorana Mikulića.

Mikulić kaže kako ponavljanje ovih laži samo ukazuje na rastući strah HDZ-a i Dragana Čovića od ljevice i SDP BiH, te da je Čović svjestan da je SDP multietnički tim i da sa ljevicom neće moći dogovarati rasprodaju države kao sa SDA. Demokratski procesi koje je prošao SDP, garantuju da će se više čuti glas svih Hrvata u SDP-u, nego u autokratskom HDZ-u, koji je ugušio svaki oblik drugačije vizije BiH od vizije Dragana Čovića.

“SDP od početka okuplja pripadnike svih etnija, bez da svoju politiku temelje na nacionalističkim doktrinama. U državi koja zakonski diskriminira građane, o čemu postoji nekoliko presuda Suda za ljudska prava u Strazburu, SDP je uvijek pronalazio način da ispoštuje zakone, ukoliko ih nije mogao zamijeniti boljim, a istovremeno sadrži mulitetničku supstancu”, naveo je Mikulić, koji podsjeća da HDZ svjesno i namjerno zaboravlja Hrvate sjevernije od Ivan Sedla za razliku od SDP-a koji se širi i okuplja Hrvate, zajedno sa svim ostalim građanima RS-a, u Proevropski blok, a u Hercegovini okuplja probosanskohercegovačke snage i godinama od Mostara želi napraviti normalan grad.

“Tvrdnje Dragana Čovića najbolji su pokazatelj da smo na pravom putu, koji mora biti dugotrajan, ali je put oporavka države BiH i vraćanja stabilnosti u društvo, naspurot haosu kojim se HDZ javno hvali i prijeti svima koji državu vide drugačije od interesnih grupacija okupljenih oko Dragana Čovića”, naveo je Mikulić.

Podsjećamo, na tradicionalnom druženju s novinarima prije nekoliko dana, Čović je odgovorajući na aktualna pitanja prokomentirao i najavljeno ujedinjenje ljevice.Čović ljevicu ne vidi kao opasnost na narednim izborima, te naglasio je da se jasno ne zna tko je desno, a tko lijevo.Reako je kako očekuje da će stranke okupljene oko HNS-a na narednim izborima osvojiti pozicije na svim razinama vlasti.

“Tko će dobiti većinu među Bošnjacima, jer ta ljevica o kojoj pričate odnosi se isključivo na Sarajevo, i na bošnjačke stranke, koliko je god to ljevica, to je evidentno bošnjačka struktura, i stranačka i glasačka, i glasačkog tijela. Kada kažem bošnjačka onda je to na razini 95% i više. Ne na nekoj manjoj razini. Tako što se mene tiče sretno im bilo u svakoj varijanti, bilo da nastupali kao pet stranaka ili jedna stranka”, rekao je Čović.

Predsjednik HDZ-a i hrvatski član Predsjedništva je još dodao: “Mi ćemo imati, ne sumnjajte, i hrvatskog člana Predsjedništva tko god to bude, i dopredsjednika Republike Srpske tko god bude kandidat. Siguran sam da ćemo u Vladi RS imati svoje predstavnike, kao što sam siguran da ćemo u Vijeću ministara imati onu trećinu dužnosnika kroz politički koncept HNS, i mislim da ćemo tako izaći na izbore”, kazao je Čović na druženju s novinarima.

(Kliker.info-SB)