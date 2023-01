Mijatović najavio osvetu SDP-a za izdaju u Domu naroda: Vidjet ćemo kako se snalaze ‘seoski klubovi’, spremite se!

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a BiH bio je gost u Centralnom dnevniku na Face TV gdje je komentirao rezultate glasanja na sjednici Doma naroda FBiH održanoj danas, 27. januara, a na kojoj su se birali delegati za državni Dom naroda.

“Ovo što se desilo u Domu naroda je u najmanju ruku nekorektno. Posebno od Damira Marjanovića. Jer bez Trojke i SDP-a ne bi ušao u Dom naroda. Tu je da bi podržao našeg Brdara. To je trebalo proći.

Izdao nas je. Veliki je neuspjeh za SDP što nemamo delegata u federalnom Domu naroda. Slijedi brutalan i oštar odgovor onima koji su postupali mimo dogovora i razgovora”, smatra Mijatović.

Kaže da je šutio tri mjeseca jer je smatrao da je pravo vrijeme da se povuče i stvari posmatra iz nekog drugog ugla. Zatim je otkrio šta ga nervira kod predsjednika SDP-a Nermina Nikšića.

“Kod Nermina Nikšića me nervira što ljudima vjeruje do kraja, to se desilo u ovom slučaju. Ne znaju oni Nermina kad ga iznevjere! Upoznat će i njega i SDP u ponedjeljak”, rekao je Mijatović.

Prema njegovom mišljenju, SDP se spustio ispod svih nivoa.

“Što ne kažu da sa po jednim zastupnikom traže ministre i u Kantonu i u Federaciji?! Sad ćemo mi veliki da sjednemo, pa da se ispričamo! Nisam ja jedini koji je šutio u SDP-u, poštovali smo stav predsjednika! Kako ti ljudi imaju obraza da igraju na ovakav način?! Žao mi je, Nermin je bio više nego korektan, SDP se spustio ispod svih nivoa”, ističe Mijatović.

Za ponedjeljak je najavio reakciju stranke.

“Mi SDP-ovci ne diramo nikoga prvi, svaki smo proces ispoštovali, ali izgleda da korektnost nije vrlina nego su je protumačili kao manu. Neka javnost vidi ko laže i ko vara. Igramo od ponedjeljka Premijer ligu, pa ćemo da vidimo kako se snalaze ovi seoski klubovi. Prešla se crvena linija i sad se treba spremiti”, kazao je Mijatović.

(Kliker.info-Radiosarajevo)