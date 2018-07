Migranti optužuju hrvatsku policiju : ‘Tuku nas kao životinje! Na dan kad su izgubili finale SP-a bili su posebno ljuti…’

Međunarodna federacija Crvenog križa i društava Crvenog polumjeseca prije nekoliko dana uputila je priopćenje za javnost u kojem se skreće pozornost na nasilje nad migrantima koji su zaglavili u Bosni i Hercegovini,javlja Al Jazeera.

Prema riječima Abdulaha Budimlića, predsjednika Crvenog križa Bihać, nasilje nad migrantima koji pokušavaju prijeći granicu između BiH i Hrvatske traje otkako su migranti došli u Bihać. Dodaje i kako je Crveni križ Bihać davno upozorio na tu pojavu, ali se ništa nije promijenilo.

Selam Midžić, tajnik Crvenog križa Bihać i osoba koja svakodnevno boravi u migrantskom centru u Bihaću, najbolje zna probleme s kojima se migranti suočavaju. Od nasilja i fizičkih ozljeda, do oduzimanja novca, telefona i dokumenata, realnosti su koje čekaju one koji pokušaju prijeći granicu, tvrdi on.

“To je nešto što se kontinuirano događa i ne možemo sad kazati da je došlo do porasta takvih slučajeva jer takve pojave nisu nikad ni prestale. Mi to najbolje znamo jer ukazujemo pomoć takvim osobama koje se vrate s ozljedama različitih tipova”, pojašnjava Midžić.

Teške ozlijede

Iršad Ahmad (22) iz Pakistana jedan je od onih koji su, kako tvrdi, na vlastitoj koži osjetili silu hrvatske policije. Trenutno boravi u Đačkom domu u Bihaću, a prije nekoliko dana je pokušao prijeći granicu te tvrdi kako se tada suočio s “brutalnošću hrvatske policije koja mu je oduzela sve što je imao”.

“Tukli su me žestoko. Po rukama, leđima, nogama… ne znam ni sam gdje me sve nisu udarali. Galamili su i bili su jako ljuti. Oduzeli su mi novac i telefon, sad nemam ništa”, svjedoči Ahmad.

Azra Moralić, koordinatorica projekta za pomoć migrantima u Velikoj Kladuši, kao članica Međunarodnog foruma solidarnosti EMAUS već četiri mjeseca boravi u ovom gradu i radi sa migrantima.

Boris Kovačev / CROPIX Migranti u Velikoj Kladuši

“Migranti su u jako lošem zdravstvenom stanju i mi smo dovozili svoje liječnike, te zajedno sa Domom zdravlja Velika Kladuša pružali im prvu medicinsku pomoć”, kaže Moralić.

Al Jazeera prenosi i svjedočenje Hasana Kahlona (50) iz Afganistana koji tvrdi da je zbog nasilja hrvatskih policijaca zadobio teške ozljede noge na koju se sada ne može osloniti. Povrijeđeno mu je stopalo i sada ima problema kada hoda.

“Posljednji put kada sam pokušao prijeći granicu bilo je to na dan kada je hrvatska reprezentacija izgubila utakmicu finala na Svjetskom prvenstvu i policajci su bili posebno ljuti. Kada su me uhvatili, tukli su me željeznom palicom”, tvrdi Hasan.

Sličnu priču novinarima je ispričao i Arif Babar (45) iz Pakistana. “Ovo nije ljudski. Tuku nas kao da smo životinje. Mi smo također ljudi i nismo imali drugog izbora nego da napustimo svoju zemlju, a sad nas tuku kao da smo im nešto skrivili”, kaže Arif.

Bježe od rata

Hatir Wazir (22) iz Pakistana, uspio je, kaže, napraviti videosnimku dok je hrvatska policija tukla njegove prijatelje, ali čim su ga ugledali krenuli su za njim, uhvatili ga i razbili mu telefon, kaže.

“Sve sam snimio, ali su mi uništili telefon i sada nemam toga videa. Bio sam dvostruko pretučen kada su vidjeli šta sam pokušao uraditi, priča Wazir koji ne želi pred novionarske kamere jer se boji da će ga, ako ga ponovo uhvate, ovaj put još više tući zbog snimke.

Muhamed Zamil (25) iz Afganistana, po zanimanju je inžinjer, a radio je u vojsci. Domovinu je napustio, kaže, zbog teške situacije i građanskog rata između talibana, ISIS-a i vladinih snaga. Nije mislio doći u Bosnu i Hercegovinu, ali ga put ovdje doveo i sad ne može prijeći granicu i nastaviti dalje do zacrtanog cilja. Pokušavao je do sada četiri puta, ali svaki put bi ga uhvatila hrvatska policija, oduzela mu sve i tvrdi on – pretukla ga.

“Nisam napustio Afganistan zbog posla, jer sam bio zaposlen. U Dželalabadu, provinciji iz koje dolazim, nema mira. Svakodnevno se vode sukobi između talibana i legitimnih vojnih snaga države”, kaže Muhamed.

Al Jazeera izvještava kako očajni migranti nemaju drugog izbora nego nastaviti s pokušajima prelaska hrvatske granice jer se žele probiti do željenih destinacija u Europskoj uniji, gdje ih čekaju obitelji i rodbina. Sanjanju neki bolji život i za njega su spremni biti pretučeni i stotinu puta.

Sugovornici iz nevladinih organizacija u Bihaću i Velikoj Kladuši svjedoče kako oni koji imaju novac ne ostaju dugo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na kraju pronađu neku opciju kroz koju se prebace i prođu Hrvatsku. Siromašni migranti su ti kojima se trenutno ne smiješi sreća…

(Kliker.info-Jutarnji list)