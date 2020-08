Messi odlazi iz Barce : Predsjednik podnosi ostavku, a sve bi moglo završiti na sudu

Lionel Messi javio je Barceloni da ovog ljeta želi napustiti klub i da nema namjeru završiti karijeru na Nou Campu.

Vijest je prvo objavila argentinska televizija TyC da bi se munjevito proširila po svim svjetskim portalima. CNN ju je imao kao “breaking news”, a na Twitteru je hashtag #Messi odmah skočio na prvo mjesto. Navijači Barcelone u nevjerici su se počeli skupljati ispred Nou Campa.

Argentinac je pismenim putem obavijestio klub da odlazi, a argentinski list Olé tvrdi da je Messi odluku donio nakon što se telefonski čuo s novim trenerom Ronaldom Koemanom prošlog petka. Messi mu je rekao da je trenutačno bliže odlasku nego ostanku u klubu, a Nizozemac mu je navodno poručio da za njega više neće biti privilegija te da se mora podrediti momčadi.

Raspad sistema u Barceloni

Kap koja prelila čašu, pišu španjolski mediji, bila je Koemanova odluka da otpiše Luisa Suareza, Messijeva dugogodišnjeg prijatelja i omiljenog suigrača. Preko svojih ljudi klubu je javio da želi otići, što je uzrokovalo niz potresa u ionako uzdrmanoj Barceloni.

Predsjednik Josep Bartomeu sazvao je hitan sastanak upravnog odbora na kojemu je navodno isto bilo dramatično. Jedan dio članova podnio je ostavku, a drugi je tražio Bartomeuovu ostavku koju je on na kraju večeri i ponudio. Ta informacija do zaključenja ovog teksta nije bila potvrđena, ali ju je prenio dobro obaviješteni Mundo Deportivo.

Messi je već mjesecima u lošim odnosima s klubom. Javno je prozvao Erica Abidala, bio je protiv otpuštanja Ernesta Valverdea, a odavno je nezadovoljan klupskom politikom. U njemu se navodno dugo gomilalo nezadovoljstvo i sad mu je prekipjelo.

Argentinac je Barceloni navodno poručio da želi otići već ovog ljeta iako ima važeći ugovor do ljeta 2021. godine. Naime, Messi je imao klauzulu u starom ugovoru prema kojoj do kraja prošle sezone može otići bez odštete. Ta klauzula stajala je samo formalno jer nitko nije očekivao da bi on zaista otišao s Nou Campa, a po njezinom isteku ugovor mu se automatski produžio do kraja lipnja 2021. godine. Messi u ugovoru ima odštetnu klauzulu od 700 milijuna eura koja bi trebala biti na snazi.

Messi i Barca bi na kraju mogli završiti na sudu

Barcelona je odgovorila Messiju i priopćila mu da ne može otići bez odštete jer mu je rok za tu opciju prošao te da ga klub želi zadržati i omogućiti mu da u Barceloni završi karijeru. No, Messijevi odvjetnici tvrde da je klauzula o odlasku vrijedila do “kraja sezone”, a da je Fifa zbog situacije s koronavirusom sezonu produžila do 31. kolovoza. To bi značilo da klauzula i dalje vrijedi i da Messi može otići bez odštete. Igračevi predstavnici komunicirali su s klubom pismenim putem kako bi korespodencija mogla poslužiti kao dokaz na sudu na kojemu bi Messi i Barca vrlo lako mogli završiti.

“Mogu oni govoriti da pregovaraju, ali je Messi otišao onog trenutka kad je klubu poslao poruku i to se neće promijeniti. Ne sviđa mi se način na koji odlazi, ali mislim da pravnih problema neće biti. Ugovori su se promijenili zbog koronavirusa i mislim da će Fifa pomoći Messiju da ode”, komentirao je Juan Ignacio Gallardo, glavni urednik Marce.

Odlazak ili samo pritisak na Bartomeua?

Svjetski mediji odmah su se raspisali o mogućoj novoj Messijevoj destinaciji. Spominju se Inter i PSG, ali navodno su najbliže Manchester United i Manchester City. Poznati svjetski novinari na Twitteru pišu da bi se Messi mogao dogovoriti s Barcelonom da prihvati ponudu nekog kluba za njegov transfer kako ne bi otišao bez da Barca na njemu nešto zaradi. Katalonski radio je čak objavio da se Messi već čuo s Pepom Guardiolom.

No, neki tvrde da je Messi čitavu ovu priču pokrenuo kako bi Bartomeua, kojeg ne može vidjeti ni nacrtanog, natjera na ostavku. To se, čini se, dogodilo, ali pitanje je hoće li biti dovoljno Messiju da se predomisli.

Podsjetimo, Argentinac je na Nou Camp stigao 2001. godine kao dijete od 14 godina. U 20 nevjerojatnih sezona osvojio je deset naslova prvaka, četiri Lige prvaka, još niz trofeja, a šest puta dobio je Zlatnu loptu. U 731 nastupu zabio je nestvarna 634 gola te upisao još 285 asistencija.

