Mesić u Sandžaku : Alija je u ratu pomogao Hrvatskoj i to zapad zna

Bivši predsjednik Republike Hrvatske danas je kazao kako je Alija Izetbegović bio zaslužan da se rat u Hrvatskoj što prije završi.

Obraćajući se na svečanoj sjednici povodom 5. travnja, Dana mladih Sandžaka, u Glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV), Mesić je naglasio da je cilj Miloševića bio stvarati veliku Srbiju i etničku čistu, te poručio da se postkonfliktni period mora završiti na civilizirani i najbolji način kroz brz ulazak regije u Europsku uniju (EU).

“Da bi to napravio on je morao osvajati tuđi teritorij. Na redu je bila Hrvatska, Bosna i Hercegovina, a računao je na Crnu Goru i obje pokrajine, da se to podrazumijeva da je to Srbija. Jasno je da mi na to nismo mogli pristati. Milošević nije htio ni federaciju, ni konfederaciju. Varao je svijet da se bori za Jugoslaviju”, rekao je Mesić dodavši da je Milošević varao i Srbe da će živjeti u jednoj državi.

Prema riječima Mesića vojska (tadašnja Jugoslavenska narodna armija) je uvidjela da je Milošević, odnosno Srbija ta koja može održati život tog inertnog skupog mehanizma i vojni vrh je procijenio da treba podržati Miloševića.

“Milošević nije želio novi politički dogovor. Moj prijedlog je bio, u Predsjedništvu Jugoslavije, da svi konstitutivni elementi federacije proglase samostalnost i da isti dan potpišemo konfederalan sporazum na tri do pet godina, pa ako stvari idu idemo dalje, ako ne svako sebi, ali bez rata. Nažalost, rat je bio vrlo krvav, preko 100.000 mrtvih, a granice se nisu promijenile ni milimetra”, konstatovao je Mesić uz upit čemu je rat trebao.

Mesić je iznio stav da je najbolji način da dođe do funkcioniranja regije Jugoistočne Europe ubrzanje ulaska u Europsku uniju kako bi se digao standard onih dijelova koji nisu imali šansu da se razviju.

Uz naglasak da, ako su dobro organizirani znaju ciljeve posebno je apelirao na mlade da kroz svoje organizacije budu više agresivni i da traže europsko ujedinjenje.

Podsjetivši da je u Bosni i Hercegovini Alija Izetbegović zabranio mobiliziranje mladih Bosanca da idu u JNA i rat u Hrvatskoj kazao je da je to bila velika pomoć. Istakao je i da je poziv političkih predstavnika Bošnjaka u Sandžaku mladima da ne idu na ratišta dao doprinos miru.

“Vaša odluka da mladi ne idu u JNA, da ne idu ratovati u Sloveniju i Hrvatsku, a kasnije u Bosni, opet je bio jedan doprinos bržem uspostavu mira. Na kraju to je shvatio i svijet, Zapadna Europa, shvatila je Amerika da se mora umiješati da se rat što prije završi. Sada rješavamo gospodarski problem i tu mladi opet trebaju dati najviše”, poručio Mesić i uputio čestitke povodom 5. travnja, Dana mladih Sandžaka.

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejman Ugljanin, koji je lider i osnivač Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka, je, govoreći o važnosti obilježavanja ovog datuma, podsjetio da je SDA Sandžaka 5. travnja 1991. godine donijela odluku o bojkotu regrutacije i mobilizacije u JNA i pozvala narod da ne sudjeluje u ratu ni protiv jednog jugoslavenskog naroda.

“To je bio jasan stav, ako treba da se gine ginućemo kod svoje kuće kao ljudi, a ne kao agresor. Nekad će historija kazat da li smo bili u pravu. Zahvaljujući roditeljima iz tog vremena danas nemamo poginulih, nismo agresori. Nakon našeg odlučnog stava mnogi roditelji srpske nacionalnosti čija djeca nisu otišla bili su nam neizmjerno zahvalni”, poručio je Ugljanin.

Na svečanoj sjednici BNV-a, povodom Dana mladih Sandžaka, pored vijećnika, prisustvovali su predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori, predsjednici sandžačkih općina, bošnjački političari iz zemalja regije, univerzitetski profesori i javne ličnosti, piše n1.

(Kliker.info-Dnevnik)