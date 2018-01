Mesić kod Stankovića : Proustašizacija ne da Hrvatskoj disati

Stjepan Mesić krajem novembra, netom nakon presude ‘bosanskohercegovačkoj šestorci’ kazao je kako je inicijativu za osnivanje Haaškog suda dala Hrvatska i njezin prvi predsjednik Franjo Tuđman te kako je slijedom toga Hrvatski sabor donio i Ustavni zakon o suradnji s tim sudom koji svakoga građanina RH, što uključuje i najviše državne dužnosnike, obvezuje da Sudu predaju svaki traženi dokument i odazovu se svakome pozivu suda u Haagu, kao svjedoci, osumnjičeni, ili kao optuženi.

– Ja ne bih htio ići na interpretaciju onoga što je Haaški sud utvrdio u presudi. Ja smatram da je Haaški sud odigrao pozitivnu ulogu, jer mislim da bi na prste mogli nabrojiti zločince kojima bi svaka strana kod sebe sudila. Presude su, pa i samo izvođenje činjenica, dovele do toga da se pokrenu domaća pravosuđa. Ono što ja prigovaram Haaškom tribunalu to je dugo razdoblje – kazao je gostujući u emisiji Nedjeljom u dva.

– Za etničko čišćenje u BiH najviše je kriv Vance-Owenov plan. Franju Tuđmana ne smijemo gledati jednostrano. On je kompleksna ličnost. Na početku je Hrvatska pomagala BiH. U tim prvim danima i mjesecima Hrvatska je pomagala obrani, ali poslije Vance-Owenovog plana se mijenja. Politika je prvo bila pozitivna, ali jedno vrijeme neprihvatljiva. Da je bila prihvatljiva, ja bih ostao uz Tuđmana – kazao je Stjepan Mesić.

– Kad sam ja shvatio da politika HDZ-a šteti Hrvatskoj, da nećemo doći ni do kakvog realnog ostvarivog cilja ja sam ostavio HDZ. To je bila politika HDZ-a – osvrnuo se na 90-e godine Mesić.

Jedan dio javnosti tvrdi da je veleizdajnik, a neki ga optužuju da je neizravno odgovoran za samoubojstvo Slobodana Praljka u Haaškoj sudnici.

– Ja sam kao i svaki svjedok govorio o onome što ja znam. Dakle, ja sam govorio istinu. Sada me napadaju oni koji su pokušali sakriti istinu, koji su pokušavali napraviti nešto što bi možda koristilo Hrvatskoj u jednom trenutku. Hrvatsku se može braniti samo istinitom. I samo na istini dobili smo podršku svijeta – kazao je.

‘Događa se pošast, a to je da se promijeni povijest’

– Mislim da u Hrvatskoj situacija nije dobra, danas je možda najrazjedinjenija. Stranke su razjedinjene, nema jasne koncizne strategije u razvoju Hrvatske. Vidimo na sve strane…Stvari se događaju stihijno, ali to ponekad izgleda kao sve organizirano. Ja mislim da je tu organizacija, jer danas se događa pošast, a to je da se promijeni povijest. Da se pobjednici u Drugom svjetskom ratu proglase gubitnicima, a gubitnici pobjednicima. Imate mlade ljude koje ne shvaćaju o čemu se radi, a krivac za to je obrazovanje jer ako vi mladom čovjeku ne date pravo obrazovanje on će uzeti onda ono što mu se nudi. To su falsifikati povijesti, to je proustašizacija koja jednostavno Hrvatskoj ne da da diše – kazao je Stjepan Mesić koji je bio predsjednik RH od veljače 2000. do veljače 2010.

(Kliker.info- SB)