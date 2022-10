Meryl Streep o Robertu De Niru : “On je moj svjetionik” (VIDEO)

Meryl Streep često se spominjala kao glumačka nasljednica Barbare Stanwyck i Vanesse Redgrave ali ona je otkrila da je njen glumački uzor bio Robert De Niro te da je to glumac koji joj je bio glavna inspiracija. Sve to ona je otkrila kada je predstavljala Roberta De Nira tijekom proslave 65. godišnjice kulturne ustanove i muzeja Harry Ransom Center u Austinu. Streep se tom prilikom prisjetila kako je mislila da De Niro nije profesionalni glumac kada ga je prvi puta gledala u filmu „Bang the Drum Slowly” iz 1973. godine.

Dva mjeseca kasnije, gledala je De Nira u filmu „Ulice zla“ redatelja Martina Scorsesea kada je bila šokirana njegovim glumačkim sposobnostima. Rekla je da je u tom filmu bio punker iz New Yorka, oličenje zla, ulični pametnjaković, što ju je oduševilo. „Gledala sam odjavnu špicu i vidjela njegovo ime. Rekla sam ‘Moj Bože’. On je Talijan. On je Robert De Niro. On je glumac. Totalno me oduševio“, rekla je Meryl Streep i dodala kako su je godinama ljudi pitali koju glumicu najviše poštuje. „Karijeru koje glumice bi željeli imati? A ja sam, kada sam drugi puta vidjela Roberta De Nira na platnu, rekla da je to glumac kakav želim biti. To je sve što sam željela. Željela sam to učiniti s predanošću i strašću i vještinom i ljepotom s kojom on to primjenjuje. On je moj svjetionik već 50 godina.“

“On je čovjek čija je prisutnost u mom životu 40 godina bila utješna konstanta”, rekla je Streep. “Ali, ne viđam ga često. Ne čavrljamo. Ali znam da je on, bez pitanja, uvijek tu za mene i uvijek će biti. On je čovjek koji živi od odanosti svojim idealima, svojoj zemlji i ljudima koje voli.”

Meryl Streep i Robert De Niro glumili su zajedno u fimovima „Lovac na jelene“, “Biti zaljubljen“ i „Marvinova soba“.

(Nacional)