Mensur Bajramović: Ovo je veliki korak za nas, Vujošević je bio veoma emotivan

Pomoćnik selektora košarkaške reprezentacije BiH Duška Vujoševića, Mensur Bajramović, istakao je da je plasman u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo velika stvar za košarku u BiH.

Košarkaška reprezentacija BiH je pobjedom u Armeniji 66:83 obezbijedila plasman u kvalifikacije, a Bajramović je sretan zbog velikog broja mladih igrača koji se našao u timu.

– Veliki korak za nas. Ulazimo u ovaj način kvalificiranja po prvi put i bilo nam je stalo da igramo te kvalifikacije. S obzirom na velike probleme oko selektora Vujoševića i veliki broj mladih igrača, napravili smo ozbiljan rezultat sa ovom pobjedom u Armeniji. Drago mi je zbog ovih mladih igrača koji su vrijedno radili, zbog selektora Vujoševića, koji nam je falio, prije svega igračima, a onda i nama, rekao je Bajramović za Sport1 i dodao:

– Baš zbog toga, igrači su odigrali najbolju utakmicu sinoć, iskazali veliki napredak protiv jedne jako kvalitetne reprezentacije u izuzetno dobroj atmosferi, iskazali su veliko znanje, borbenost i individualni napredak. Odigrali smo odličnu utakmicu, svi su odigrali dobro timski, dobro smo gađali neke njihove slabe tačke i zasluženo pobijedili.

Prvi pomoćnik Duška Vujoševića ističe da je sve vrijeme bio u kontaktu sa crnogorskim stručnjakom, koji je veoma zadovoljan zbog našeg plasmana u kvalifikacije.

– On je bio vrlo emotivan. Prije svega teško mu je pao neodlazak u Armeniju, vrlo teško je primio to, ali s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, najbolje je bilo da ostane da se liječi. Sve vrijeme smo u kontaktu i on je najzaslužniji čovjek zbog kojeg sam prihvatio da budem u stručnom štabu reprezentacije. Dogodilo se po drugi put da zbog nesreća i bolesti vodim reprezentaciju, takvu sam situaciju imao i ranije kada sam bio pomoćnik Draška Prodanovića. Sve u svemu, drago mi je što smo uspjeli nadoknaditi njegov izostanak, nastavio je Bajramović koji je rekao da je Vujošević bolje nego ranije.

– Vujošević je u boljem stanju nego što bi bio da je krenuo na put. On je na intenzivnom liječenju.

Naša reprezentacija u kvalifikacijama može biti smještena u jednu od četiri grupe koje su već određene, a Bajramović ističe da još nisu razmišljali o tome.

– Nismo još razmišljali o narednim rivalima. Izvlačenje je 24. u Minhenu, ima grupa gdje bi nam sigurno bilo lakše, ali dolazimo u grupe gdje će biti ozbiljni timovi i gdje će biti još dobrih utakmica za ove mlade igrače, završio je pomoćnik Duška Vujoševića uz komentar da vrata reprezentacije nisu zatvorena nikome, te da se nada da će se u reprezentaciju vratiti iskusniji igrači poput Elmedina Kikanovića, Andrije Stipanovića i drugih, ali da je rano praviti neke kalkulacije.

