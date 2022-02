Memić i Dragičević u Tužilaštvu BiH: Ili radite i uhapsite ubice ili kažite da nećete

U Tužilaštvu BiH danas je održan sastanak Muriza Memića i Davora Dragičevića, očeva ubijenih mladića Dženana i Davida, njihovog advokata Ifeta Ferageta sa postupajućim tužiocima u ovim predmetima Ćazimom Hasanspahićem, Dubravkom Čamparom, Ozrenkom Nešković i v.d. glavnog državnog tužioca Milankom Kajganićem.

Nakon sastanka Memić je za Patriju kazao da je danas upoznao Kajganića sa informacijama kojima raspolaže da se pokušava vršiti pritisak da se tužilac Čampara ukloni iz tužilačkog tima koji radi na predmetu Dženan Memić.

“Rekao sam mu i koja tužiteljica pokušava da utječe na predmet. Iako sam zadovoljan radom tužilaca, istakao sam da se mora brže raditi. Ja šest godina čekam istinu o ubistvu mog djeteta”, kazao je Memić.

Potvrdio je da je v.d. glavnog tužioca dao obećanje da tužioci Čampara i Hasanspahić ostaju do kraja na ovom slučaju i da niko ne može utjecati na predmet.

“On je dodao da tužioci trebaju tražiti veći broj istražilaca i dodatnu pomoć u svom radu i da će je dobiti”, kazao je Memić napominjući da se vodi istraga za ubistvo uporedo sa sudskim slučajem koji je u toku za organizirani kriminal u kojem svjedoci otkrivaju sve propuste, podmetanje dokaza, nepravilno postupanje MUP KS i Tužilaštva KS u slučaju istrage o smrti Dženana Memića.

Otac Davida Dragičevića koji pravdu za svoje dijete čeka već četiri godine Davor kaže za Patriju da se obratio Kajganiću i upozorio ga da zbog nedjelovanja Tužilaštva BiH njegov život u Banja Luci je nemoguć.

“Austrija mi je uskratila politički azil jer su austrijski službenici dobili uvjeravanja tadašnje glavne tužiteljice Gordane Tadić da mi se može garantirati sigurnost. To je prazna priča. Četiri mjeseca otkako sam se vratio u Banja Luku prolazim progon. MUP RS me prati 24 sata na dan ili me stalno zovu na neka suđenja”, kazao je Dragičević.

Postupajuća tužiteljica u ovom slučaju je Ozrenka Nešković, a Dragičević je kazao da ne želi nikoga vrijeđati ali da očekuje ubrzo energičnu akciju.

“Oni bi trebalo da uhapse ljude koje sam ja označio kao krivce ili neka kažu da nisu sposobni. Mene interesuju samo djela. Ako do 26. marta ne bude hapšenja ja 27. dolazim sa šatorom pred Tužilaštvo BiH . Ja tražim samo da se ubice pohapse i da ova dva predmeta Dženan Memić i moj sin budu prioritet. Oni se moraju riješiti. Neka me BiH hapsi, štiti ili ubije samo tražim da se ubice uhapse i procesuiraju i da vidimo da li ima institucija Tužilaštva BiH i države Bosne i Hercegovine”, zaključio je Dragičević.

