Melisa H. Mehmedović, prva magistrica političkih nauka iz BiH na Univerzitetu u Kölnu: Moja poruka mladima je uvijek ista…

Bosanskohercegovačkim biserima rasutim širom svijeta svakako treba pridodati 24-godišnju Melisu H. Mehmedović koja je postala prvi magistar političkih nauka iz Bosne i Hercegovine na Univerzitetu u Kölnu. Ipak je to veoma poznat i značajan Univerzitet pa je ekipu iz Bhdinfodeska to i zaintrigiralo da stupe u kontakt sa Melisom i pitaju je da li je to tačno.

– Nažalost, nemam informacije o bivšim studentima Univerziteta u Kölnu iz BiH, tako da ne mogu sa sigurnošću odgovoriti da li sam zaista prva magistrica ovog usmjerenja iz naše države, ali mi je rečeno da jesam prva kada je u pitanju Janja, mjesto gdje sam odrasla. Dakle, ova “titula” mi je pripisana, nisam se tako deklarisala, za ekipu iz Birminghama je pojasnila mlada magistrica.

– U svojoj master tezi bavila sam se migracijskom diplomatijom. Tačnije, analizirala sam načine na koje je Turska instrumentalizovala migrantsku krizu u Evropi, u pokušaju postizanja određenih vanjskopolitičkih ciljeva. Rad je evaluiran ocjenom 1,7 (njemački obrazovni sistem koristi skalu ocjenjivanja od 1 do 5, pri čemu je 1 najviša ocjena) , dodala je o svom magistarskom radu mlada Bosanka.

MOŽEŠ LI NAM REĆI O SVOM ŠKOLOVANJU I ODLUCI DA MAGISTARSKI RAD RADIŠ U NJEMAČKOJ?

– Rođena sam u Tuzli, a odrasla u Janji, gdje sam završila osnovno obrazovanje, nakon čega sam pohađala Gimnaziju “Filip Višnjić” u Bijeljini. Diplomirala sam međunarodne odnose i evropske studije kao najbolja studentica na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke. Zahvaljujući stipendiji koju mi je dodijelila Fondacija “Konrad Adenauer”, omogućen mi je nastavak školovanja u Njemačkoj. Godinama unazad, imala sam veliku želju da drugi ciklus studija završim u inostranstvu kako bih iskusila novu obrazovnu strukturu, te bila izložena drugačijim metodama rada. Uzevši u obzir niz faktora, od kojih su mi presudni bili kvalitet studijskog programa, reputacija visokoškolske ustanove i dostupne stipendije, odlučila sam se za Njemačku. Kroz cijeli svoj put, imala sam bezuslovnu podršku porodice. Bodrili su me i podsticali i kada sam bila na izmaku energije i gubila vjeru u sebe. Također, na moju veliku sreću, moja starija sestra živi u blizini Kölna, što mi je umnogome olakšalo proces navikavanja na novu sredinu.

NARAVNO DA SA STICANJEM DIPLOME SE POSTAVLJA PITANJE ŠTA DALJE, U KOJEM SMJERU ĆE IĆI MELISA H. MEHMEDOVIĆ?

– Trenutno sam u aktivnoj potrazi za stalnim zaposlenjem. Voljela bih izgraditi karijeru u nekoj od organizacija civilnog društva koje rade na projektima osnaživanja mladih. Osim toga, kroz studentski posao, okušala sam se u realnom sektoru, pa je jedna od opcija i nastavak tog angažmana. Ostaje da vidimo kuda će me put odvesti.

SADA STE NA MJESTU GDJE SREĆETE DOSTA LJUDI. DA LI STE KROZ SVOJE AKTIVNOSTI UPOZNALI JOŠ NAŠIH MLADIH LJUDI KOJI IMAJU SLIČNE AKTIVNOSTI I USPJEHE KAO VI?

– Još od dana dodiplomskog studija pa sve do danas, uvijek sam bila okružena velikim brojem vrijednih i ambicioznih mladih ljudi koje sam upoznavala na fakultetu ili različitim vannastavnim aktivnostima. Učili smo jedni od drugih i međusobno se inspirisali. BiH može da bude ponosna na nove generacije i nadam se da će vladajuće strukture konačno početi da cijene potencijal svog najvrednijeg resursa.

Melisa je na kraju imala i poruku mladim Bosancima i Hercegovcima kako u domovini tako i u dijaspori.

– Moja poruka mladima je uvijek ista – radite na sebi. Kao neko ko potiče iz radničke porodice, nezavidne finansijske situacije, te male sredine, susrela sam se sa nizom prepreka. Međutim, istrajnost me je dovela ovdje gdje sam danas. Od krucijalnog značaja je da ne budete apatični i da ne koristite korupciju i druge negativne odlike disfunkcionalnog sistema kao izgovor za manjak sopstvenog truda. Učite, usavršavajte se, budite društveno aktivni. Jednog dana, produktivnost će se isplatiti.

