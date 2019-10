Melina Delkić, novinarka NY Timesa: Želim dati glas onima koji ga nemaju

Melina Delkić, danas novinarka uglednog New York Timesa, u Sjedinjene Američke države je stigla kao četverogodišnja djevojčica. Njeni roditelji su u osvit rata napustili Prijedor i otišli za Njemačku. U Schweinfurtu, za vrijeme izbjeglištva, dobijaju kćerku Melinu. No, tu se ne zadržavaju, nego na osnovu izbjegličkog statusa odlaze preko okeana u SAD, i to na zapadnu obalu, u San Jose.

Mlada i iskusna

– Sa svojom porodicom sam živjela u drugim (saveznim op.a.) državama prije nego što smo se nastanili u St. Louisu. Što znači kad smo došli u St. Louis, bili smo već u nekoj drugoj fazi izbjeglištva, govori Melina za MojaBiH na solidnom bosanskom. Pored bosanskog i engleskog jezika, služi se njemačkim i španskim.



Njena šira porodica, kao i mnoge druge nastanjene u gradovima koji će biti etnički “očišćeni”, danas je raštrkana širom svijeta.

– Moja šira familija, osim u SAD, živi u raznim europskim zemljama, i obično se srećemo u BiH. Ovog ljeta sam bila u Prijedoru, gdje su moji roditelji rođeni i odrasli. Bila sam i u Sarajevu. Iako ne dolazim često u Bosnu, uvijek se osjećam kao kod kuće.



Za pisanu riječ se zainteresovala još u ranom djetinjstvu.

– Još dok sam bila mala, uvijek sam pratila vijesti na sve strane – na televizoru, radiju i novinama. Voljela sam pisati od malena, i onda kad sam otišla u Washington na fakultet – i vidjela najopsežnije izvještavanje na svijetu – shvatila sam da je to to. Znala sam da se moram time baviti.

Prva stanica u njenoj karijeri bio je prestižni Univerzitet Georgetown.

– Mnogo sam učila, pošto sam znala da je velika konkurencija za ulazak na Georgetown. Dobila sam stipendiju, jer drugačije ne bih sebi mogla to priuštiti.

U toku i nakon univerzitetskog obrazovanja, obavlja razne honorarne poslove. Iako je mlada novinarka, do sada je radila za brojne medije. Stažirala je u ABC News, The Journal News i New York Timesu. U Newsweeku je bila reporter, pisala je blog za The Huffington Post, sedmične priče je objavljivala u univerzitetskim novinama The Hoya, bila je dopisnik za USA Today, stažirala za kongresmena Williama Lacyja Claya, kome je pisala govore, izvještaje, saopštenja… Posljednjih godinu i osam mjeseci radi u New York Timesu, od čega je devet mjeseci zadužena za brifinge o dešavanjima u Europi.

– Volim pisati o Europi, imigraciji i izbjeglicama. Mislim da poslije svakog rata ima puno neodgovorenih pitanja, i to mene jako interesuje. Ljudi koji su odrasli u Bosni znaju odgovore, ali za mene su ta velika pitanja uvijek na umu.



Ukratko nam je objasnila u čemu se sastoji njen sadašnji posao.



– U mom poslu je bitna komunikacija s kolegama iz NY Timesa. Pogotovo radim s našim internacionalnim odjelom. Uvijek tražim najbitnije priče koje traže Europljani. Mi pokušavamo ljudima u žurbi ponuditi sve najbitnije izvještaje koje trebaju znati kada krenu od kuće.



Melina je nedavno u NY Timesu objavila članak o preobražaju bosanske zajednice u St. Louisu, u kome je opisala proces koji je počeo adaptacijom izbjeglica na nove uslove, da bi se nakon “zlatne ere” Male Bosne u ovom gradu nekadašnje izbjeglice počele pomjerati prema lagodnijem životu predgrađa. Pitali smo je kako je njena porodica reagovala na ovaj proces.

– Kad smo mi došli da živimo u St. Louisu, izbjeglice su već bile u nekoj drugoj fazi seljenja. Imali smo familiju i prijatelje tu, koji su nas uputili u dijelove grada sa dobrim školama. Zahvalna sam svojim roditeljima, koji su puno radili i to mi omogućili.



Ona odnedavno živi u najvećem gradu u državi, a naš razgovor se dešava usred njene selidbe. Zanimalo nas da li se povezala sa bh. zajednicom u “Velikoj jabuci” koja broji nekih 10.000 ljudi.

– Radim na tome, pošto nisam dugo u New Yorku. U St. Louisu je bilo malo lakše jer je zajedinica bila bliža.



Dati glas onima koji ga nemaju

Kaže da najviše voli pisati o međunarodnim temama i o ljudima koji dolaze na nove prostore.

– Na mene su uticaj imali novinari koji su bili u Bosni za vrijeme rata, koji su se potrudili da pokažu istinu. Ja se nadam da ću u svojoj karijeri imati priliku dati glas onima koji ga nemaju.



Za kraj smo je pitali šta misli koliko su SAD danas zainteresovane za BiH.

– Teško je reći. Mislim da uvijek postoje priče o Bosni koje mogu očarati svijet.

Harun Dinarević (Moja BiH)