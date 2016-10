Melania Trump prekinula šutnju : ‘Moj Donald je malo sirov, ali poštuje žene’

Melania Trump javnosti se obratila prvi puta nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj predsjednički kandidat Republikanske stranke i njezin muž Donald Trumpgovori kako hvata žene za ‘p****’, prenosi Daily Mail.

Trump je dala intervju CNN-ovom Andersonu Cooperu i voditeljici emisije na Fox & Friends TV mreže Fox Ainsley Earnhardt.

Trump je rekla da je u redu pričati o prošlosti Billa Clintona te je insinuirala da je kampanja Hillary Clinton povezana s puštanjem u javnost njezinih nagih fotografija. ‘Pa, ako su oni spomenuli moju prošlost, zašto ne?’, rekla je Trump. ‘Znači, oni su to tražili?’, pitala ju je Earnhardt. ‘Oni su to tražili. Oni su s time počeli’, odgovorila je Trump.

Kada je upitana o ozloglašenoj snimci njezinog muža, Trump je rekla da to nije muškarac kojeg ona poznaje. ‘On je toliko puta sniman, pojavio se u toliko televizijskih i drugih emisija. Znali smo da će snimke izaći van, da će se ljudi okrenuti protiv njega’, dodala je Trump te je rekla da je njezinog mužda voditelj emisije Access Hollywood Billy Bush ‘poticao’ da govori ‘prljave i ružne stvari’.

‘No, moj je muž realan, on je sirov. On stvari naziva svojim imenom, ali je istovremeno brižan, on je galantan. On podržava svakoga, on podržava žene. Potiče ih da napreduju do najviših razina, da ostvare svoje snove. On zapošljava jako puno žena.’

‘Vidimo da je jako teško uspješnom poslovnom čovjeku, poduzetniku i zabavljaču koji je postigao toliko puno toga u životu kandidirati se za predsjednika’, rekla je Trump. ‘No, on je to ipak napravio. Rekao je da želi pomoći američkom narodu te da želi učiniti Ameriku sigurnom. Želi vratiti poslove i ekonomije u SAD kako bi budućnost naše djece bila najbolja što može biti.’

Trump se je nakon toga dotaknula i svojih nagih fotografija iz manekenskih dana. ‘To su bili moji manekenski dani i ponosna sam na svoj rad. Jako sam se trudila’, objasnila je Trump.

Trump je rekla da je ljudi možda ne poznaju jako dobro, ali da je to namjerno. ‘Nisam željna pažnje i zato se nisam aktivirala tijekom kampanje’, rekla je Trump te je dodala da je nitko ne bi trebao sažaljevati. ‘Vidim kako mu žene prilaze i daju mu svoj broj, žele raditi za njega. Neprimjereno mi je to, a znaju da je oženjen. To se događalo meni pred očima. Pitala sam ih zašto morate dati svoj broj mojem mužu. Jako sam snažna. Ljudi me ne poznaju. Ljudi misle i pričaju o meni, ‘Jadna Melania, sirota Melania’. Nemojte me sažaljevati. Ja se mogu sa svime nositi.’

TV mreža Fox tvrdi da će Trump s gledateljima podijeliti detalje razgovora koji je vodila s mužem kada je otkrila postojanje snimke. ‘Komentirati će i nedavne optužbe o seksualnom zlostavljanju upućene prema Trumpu te će reći kakav je savjet dala svom mužu uoči posljednje debate’, rekli su iz Foxa.

(Kliker.info-JL)