Mel Gibson izrazio nadu : Vrijeme je da mi se oprosti !

Jednog od nekadašnjih miljenika Hollywooda, Oskarovca Mela Gibsona, kolege iz filmskog svijeta već deset godina preziru i odbacuju zbog njegovih antisemitskih izjava, a on danas smatra da je došlo vrijeme da mu oproste.

Sve je počelo 2006. njegovim hapšenjem zbog brze vožnje u pijanom stanju i njegove antisemitske tirade. Od tada je dobio samo nekoliko uloga u loše prihvaćenim filmovima, poslije velikog uspjeha zahvaljujući “Pobješnjelom Maxu” i serijalu “Smrtonosnom oružju”.

Njegov status međunarodne zvijezde ojačan je Oskarom za film “Hrabro srce” iz 1996. godine koji je producirao i režirao. Za nekoliko dana izlazi njegov novi film “Hacksaw Ridge”, istinita priča o Desmondu T. Dossu, američkom vojniku za vrijeme Drugog svjetskog rata koji je kao bolničar spasao život velikom broju vojnika na liniji fronta, ali je iz ubijeđenja odbijao da nosi oružje.

Gibson je izrazio nadu da će ljubitelji filma imati kraću memoriju od šefova Hollywooda.

Po mišljenju kritike, vraćanje glumca iza kamere u ovom filmu trebalo bi da bude uspješno. Ovo je njegova prva režija od “Apokalipta”, 2006. godine.

Te iste godine on je izrekao lavinu antisemitskih uvreda jednom policajcu u Malibuu tvrdeći da su Jevreji odgovorni za sve ratove u historiji i upućivao seksističke i prijeteće riječi policajcima. Već je ranije bio optužen za antisemitizam kada je izašao njegov kontroverzni film “Stradanje Hristovo” 2004. godine.

Ubrzo poslije incidenta u Malibuu, Gibson i njegova supruga Robyn su se razveli poslije 26 godina braka.

Poslije toga glumac nije dobio veću ulogu na filmu do policijskog trilera “Edge of Darkness” 2010. godine koji je mlako prihvaćen. Skandali, međutim, nisu prestajali. On je 2011. izbjegao zatvor priznajući da je udario svoju bivšu djevojku, Ruskinju Oksanu Grigorijevu. Gibson, koji će uskoro biti otac deveti put, tada je osuđen na tri godine uslovno i godinu dana savjetovanja.

Njega i dalje optužuju za antiemitizam i za nasilno ponašanje, što on energično negira.

U nedavnom razgovoru za časopis Variety rekao je da pokušava da ostavi incident iz 2006. iza sebe, ali je ocijenio i da je strašno da se na taj incident stalno podsjeća.

“Prošlo je deset godina. Dobro se osjećam, trijezan sam, sve to je za mene nešto nejasno u prošlosti”, rekao je Gibson.

Prihodi poslije prvog vikenda prikazivanja njegovog novog filma u Sjevernoj Americi pokazaće da li mu je publika oprostila.

