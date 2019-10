Mektić uzvratio Puljiću : Kardinal je smiješan, zloupotrebljen je i iskorišten od politike

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić oštro je reagirao na istupe nadbiskupa vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića koji ga je u utorak optužio da, kako je rekao, “dobrano kumuje neredu svojim stavovima“.

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić ocijenio je kako u Bosni i Hercegovini s migrantskom krizom vlada haos zbog političkih prijepora i neuspostave vlasti.

“Koliko god se Mektić hvali kako on vodi službu sigurnosti, međutim dobrano kumuje neredu svojim stavovima i svojom strukturom”, rekao je vrhbosanski nadbiskup.

Mektić je za Radiosarajevo.ba izjavio da mu kardinal Puljić djeluje smiješan kada iznosi navedene stavove.

“Smiješno mi je ta njegova konstatacija. Pretpostavljam da ga neko namjerno, ili iz neznanja, krivo savjetuje. Prije svega, mislim da se ovakav crkveni velikodostojnik mora baviti puno ozbiljnijim temama i problemima, koji opterećuju naše društvo, ako želi već nešto da kaže. Ili je mu je svejedno kod problema eskalacije šovinizma, nacionalizma koji graniči sa fašizmom… Njemu je svejedno što je narod do te mjere osiromašen, jadan i bijedan, naš vlastiti. Dakle, pretpostavljam da ga je neko namjerno krivo nagovorio. Ali ne mogu da vjerujem da kardinal ne zna elementarne stvari ovdje u BiH“, rekao je Mektić .

Ako se već želi baviti “malim čovjekom”, dodao je Mektić, kardinal treba znati da je “mali čovjek” i Srbin koji u kantonima s hrvatskim predznakom još uvijek nije konstitutivan.

“Toga se niste sjetili, da to apostrofirate, kardinale Puljiću. Osim ako to ne apostrofirate i ne aminujete. Drugo, kardinal kaže da nije uspostavljena struktura vlasti. Je li to hoće da kaže da Milorad Dodik nije ušao u vlast?! Šta je sporno? Zašto on daje političke kvalifikacije?! Dodik je jedini koji se ovdje potencira, što se može zaključiti iz komentara kardinala Puljića”, tvrdi Mektić i nastavlja:

“Treće, u komentaru kardinal spominje paljenje kuća, silovanje i krađe. S tim ja kao ministar bezbjednosti nemam veze. To je problem kantonalnih ministarstava. Što to nije poslao kantonalnim ministarstvima i pitao ih zašto se do događa i ne sprječava? Ministarstvo sigurnosti se bavi nekim sasvim drugim problemima. To je isključiva nadležnost kantona”.

Na koncu, on smatra da sve ovo ima veze s politikom.

“Kardinal je samo zloupotrijebljen i iskorišten. Kao je to sebi mogao dozvoliti“, pita se Mektić.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)