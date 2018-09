Mektić nakon neuspjele smjene : Bijedne inicijative SNSD-a za smjenu me ne interesuju, Dodik je obični miš

Mektić je rekao novinarima da od njega nikada niko neće napraviti čovjeka koji se ne bori protiv kriminala i korupcije.

Građanima je poručio da 7. oktobar treba biti dan kada će se raščistiti s dosadšnjom praksom, jer u zatvoru moraju završiti oni koji su građane doveli u ovakvo stanje.

“Mene što se tiče, oni neka podnose inicijative svaki dan, jer to me apsolutno ne interesuje. Ja sam takav čovjek i to je moje opredjeljenje. Nikakva njihova bijedna inicijativa ne može me natjerati da drugačije mislim, a posebno da šutim”, kazao je Mektić.

Istakao je da je došao trenutak da građani napokon kažu kako im je dosta SNSD-ove diktatorske vlasti koja je počela da ubija svoje vlastite građane i ušutkuje novinare. Kako kaže, narod će poslije izbora morati progledati.

Na pitanje novinara o izjavi predsjednika Kluba SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staše Košarca koji je kazao kako su njegovu smjenu spriječile probosanske stranke, Mektić je kazao da u najvišem zakonodavnom tijelu BiH sjede predstavnici svih naroda.

“Hrvati koji su glasali za to nisu ljudi? Samo su ljudi iz SNSD-a ovdje ljudi. To je maliciozno i segregacijski. To je kontinuitet njihove politike”, rekao je Mektić.

Ministar sigurnosti BiH ušao je i u verbalni sukob s novinarkom RTRS-a koja ga je pitala o prisluškivanju predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika. Novinarki je poručio da je PSBiH zadužena za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH i da on nema nikakve veze s tim.

“Što to pitanje niste postavili Staši Košarcu? Taj filozof i demagog treba da rješava taj problem. Nisam ja kriv zbog njegove tjelesne neraspoređenosti i što čovjek ne zna kad sjedi, kad stoji. Ja neću liječiti njegove komplekse”, kazao je Mektić.

Novinarku RTRS-a nazvao je tendencioznom navodeći da je Košarac na svu sreću manjina u srpskom narodu, na što je novinarka RTRS-a Mektiću kazala: “Vidjet ćete u oktobru”.

“Šta hoćete reći kao novinarka RTRS-a? Vi morate biti realni i treba vam biti svejedno ko će pobjediti, ali doći će na red i RTRS. Šta treba, da vas ostavimo tako onesviješćene”, rekao je Mektić.

Dodiku je poručio da on neće određivati ko će doći u BiH, jer on nema te ustavne nadležnosti. Kako kaže, Dodik dovodi ljude s kojim misli napraviti stanje haosa.

“Dodik je obični miš. Da je hrabar bio bi ovdje za vrijeme rata i ne bi švercao naftom i cigaretama. Hrabar je samo kada treba da blebeće”, zaključio je Mektić.