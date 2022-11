Meksiko i Poljska bez golova: Lewandowski promašio penal, Ochoa junak Meksika (Video)

Fudbaleri i Meksika i Poljske otvorili su nastup na svjetskom prvenstvu remijem u grupi C, te su dvije reprezentacije odigrale utakmicu bez pogodaka.

Premda je dvoboj završio bez golova bilo je dosta prilika na utakmici, posebno od strane Meksika koji je bio bitno bolji tokom 90 minuta. No, najbolju šansu propustila je Poljska u uvodnom dijelu drugog dijela. Tada je udarac s bijele točke Robertu Lewandowskom obranio meksički vratar Guillermo Ochoa.

Od samog početka Meksiko i Poljska su zaigrali vrlo žustro, a posebno su jaki ritam utakmici davali Meksikanci koji su i prvi zaprijetili. U petoj minuti Vega se našao u prilici, ali nije najbolje reagirao.

Novu dobru priliku opet je imao Meksiko u 26. minuti te je opet u glavnoj ulozi bio Vega. Pucao je glavom, lopta je u visokom luku padala prema poljskim vratima, ali je ipak prošla pored stative.

Poljaci su tokom prvog poluvremena izgubili borbu na sredini terena, a prijetili su gotovo isključivo kontranapadima. Ali, kroz svih 45 uvodnih minuta Poljska nije na pravi način ugrozila Ochou, vratara na suprotnoj strani. Prva zvijezda Lewandowski bio je potpuno odsječen u napadu.

Meksiko je pogotovo stisnuo suparnika u drugom dijelu prvih 45 minuta, gotovo se cijelo vrijeme igralo na poljskoj polovici terena. Sjajni igrač Napolija Lozano bio je najveća opasnost po poljsku obranu, a do odmora još su neuspješno zaprijetili Gallardo i Sanchez.

Drugo poluvrijeme je počelo u nešto slabijem ritmu, a onda se erupcija dogodila u 55. minuti. Pogriješila je meksička obrana u dodavanju i odjednom se Lewandowski našao u meksičkom šesnaestercu u borbi za loptu s Morenom. Povlačio je Moreno pritom poljskog napadača i nakon što je VAR provjeravao situaciju glavni sudac Beath je dosudio jedanaesterac.

Nije to bilo dovoljno Poljacima za vodstvo jer je Ochoa obranio udarac Lewandowskog što je bio znak za erupciju oduševljenja brojnih meksičkih navijača na stadionu.

Uslijedila je igra Meksikanaca kao u transu desetak minuta pa je u tom razdoblju prvo Alvarez u 65. minuti pucao, a Martin je malo dotaknuo loptu glavom, no sve je zaustavio Szczesny. Imali su Meksikanci još dva potencijalno opasna napada, ali ni oni nisu naštetili Poljacima. Do kraja utakmice još je svaka reprezentacija imala po jednu priliku, ali startnih 0-0 do kraja se nije mijenjalo.

Rnije tokom utorka u ovoj se grupi dogodila najveća senzacija dosadašnjeg dijela prvenstva, Saudijska Arabija je pobijedila Argentinu 2-1.

Drugo kolo ove grupe igra se 26. novembra, a sastaju se Poljska i Saudijska Arabija od 14 sati, odnosno, Argentina i Meksiko od 20 sati.

Na tabeli vodi Saudijska Arabija s tri boda. Jedan imaju Meksiko i Poljska, dok je bez bodova Argentina.

SP, skupina C (1. kolo)

MEKSIKO – POLJSKA 0-0

Stadion 974. Gledalaca : 40.000. Sudac: Chris Beath (Australija).

(Kliker.info-agencije)