Mehmed Žilić : Kako i zašto sam oborio tzv. Aprilski paket ustavnih promjena ? (Video)

Te 2006. godine Haris Silajdžić bio je željan vlasti, a Božo Ljubić osvete, jer ga je Čović pokrao na stranačkim izborima i postao prvi u HDZ-u. Njima dvojici trebao je treći čija će ruka biti presudna za obaranje tzv. Aprilskog paketa ustavnih promjena. Našli su ga.

Bio je to Mehmed Žilić, bivši federalni ministar unutrašnjih poslova i zastupnik SDA u državnom parlamentu.

Zašto je Žilić bio protiv, je li se prodao Silajdžiću, je li unovčio svoj glas protiv Aprilskog paketa, kaje li se sada kada se opet Aprilski paket stavlja na sto, otvoreno za Mrežu govori Mehmed Žilić, čovjek koji je zaustavio put ustavnih promjena Bosne i Hrecegovine i ministar za čijeg mandata je izvršen atentan na njegovog zamjenika Jozu Leutara koji ni danas nije rasvijetljeno.

Kaže da se, dokle god ima pravih patriota u BiH i ljudi koji razmišljaju, priča Aprilskog paketa i ustavnih promjena BiH ne može ponoviti.

“Moramo objasniti ljudima da je Aprilski paket nastao u Beogradu. Konstruktor je bio doktor Koštunica koji je profesor ustavnog prava. Aprilski paket je trebao da Dejtonski mirovni sporazum pretvori u Ustav BiH, a to je da Republika Srpska bude trajna kategorija i da entitetsko glasanje bude trajna kategorija. Kako je Dodik sada drzak, u ovakvoj jednoj situaciji, zamislite kad bi imao ustavno pokriće da može da odvoji RS. On sad nema ustavno utemeljenje i u tome je suština priče. Oni vade iz Aprilskog paketa samo ono što im treba. Ja sam tadašnjim našim članovima Predsjedništva dovodio najrelevantnije profesore koji su mu doslovce rekli nemoj da se upuštaš u tu igru, to nije vrijeme za to. Međutim, to Tihić nije jednostavno slušao, radio je na svoju ruku. U parlamentarnoj demokratiji kad dignete ruku i kad potvrdite tu odluku, onda i najveća sila kaže pa vi ste to svojom rukom uradili, nismo mi vama ništa nametnuli. I onda bi dobili sigurno neku ustavnu raspravu kako bi se Republika Srpska odvojila. Možete li vi kao Bosanac zamisliti da Bijeljina bude u Srbiji, da Banja Luka bude u Srbiji, Prijedor, Foča, Višegrad, itd.”

Navodi da je Aprilski paket davao daleko veće ingerencije državi, ali bi i entiteti dobili ingerencije.

“Dejtonski sporazum je mirovni sporazum, on se može mijenjati. Ali kad uđete u Ustav, u ustavne promjene, ne možete mijenjati. Oni neće to da mijenjaju više nikad. To se ne bi promijenilo za sto godina.”

Žilić ističe da ambasador SAD-a laže.

“I dobro je da je WikiLeaks objavio jer mogu misliti kakve su sve informacije išle u Sjedinjene države. Ja se sa Harisom Silajdžićem prije Aprilskog paketa nisam nikad sreo. Da ne govorim o Boži Ljubiću. O njemu imam jedno sasvim drugo mišljenje. Ja sam bio tada savjetnik člana Predsjedništva i molio sam ga preko relevantnih profesora da to ne radi. Ja sam i na predsjedništvu stranke govorio, ubjeđivao ljude, molio ih nemojte to da radite, ukopat ćemo državu. Ja sam 4 godine bio u ratu, ovaj član Predsjedništva je 4 godine bio u Njemačkoj. Ja sam ovdje imao i porodicu i djecu i sve i molio ga da to ne radi. Međutim oni nisu slušali. Onda sam im ja rekao bez obzira šta vi od mene radili, ja vam nikad neću dignuti ruku za to. Možete me ubiti, možete uraditi šta god hoćete, ali ja to neću uraditi. Neću da tako jednostavno prodamo ono što smo krvlju dobili. Mene je najteže pogodilo i poslije toga što su pojedini misionari stranke SDA išli po lokalnim opštinama, pogotovo u Tuzli gdje me ljudi poznaju, pa su govorili da sam ja primio neke pare od Silajdžića. To je takva laž da ne trebamo o tome razgovarati. Rekao sam im evo, ako dokažete da sam ja marku od nekoga uzeo javno mi presudite. A prošlo je 15 godina. Međutim, mene je Haris poslije Aprilskog paketa, kad su me u roku šest sati izbacili iz stranke, nazvao i rekao nećeš biti politički mrtav, znam kakvi su oni, ja sam tu školu prošao, evo izvoli, izađi na listu pa probaj da se vratiš u politiku. Bio sam na listi Stranke za BiH za federalni Parlament i mi smo na izborima tada dobili 23 poslanika u federalnom Parlamentu. Znači izjednačili Stranku za BiH i SDA u federalnom Parlamentu. Priča o Aprilskom paketu je donijela pobjedu i nama i građanima. Ona je spasila ovu tzv. ustavnu krizu što bi napravila Republika Srpska da je taj paket prošao. I da vam iskreno kažem, ja ne mogu da zamislim da RS ostane kao trajna kategorija u ovoj našoj državi.”

Ne postoji šansa da se RS otcijepi mirnim putem

Kako kaže, članovi Predsjedništva predstavljaju građane BiH.

“Ali neki ljudi vjerovatno znaju da ne mogu na izborima proći pa pokušavaju preko stranaka i stranačkih listi da se provuku preko Parlamenta. Može taj prijedlog da prođe u nekim savremenim, dobrim demokratijama, ali mi koji smo na početku demokratije ja u to ne vjerujem.”

O blokadi državnih institucija u BiH kaže: “Smatram da je to vrlo drzak, bezobrazan potez. Zašto se neko nije sjetio da podnese krivičnu prijavu za nerad predstavnika RS-a? Kako možete reći da jednostavno nećete raditi, a izabrali su vas građani? Vraćaju se na Aprilski paket zato što bi pojedincima odgovaralo da se tako izaberu. A zašto ovi za 15 godina nisu ponovo donijeli Aprilski paket? SDA i HDZ su imali mogućnost da to urade.”

Smatra da ne postoji šansa da se RS otcijepi mirnim putem.

“Srbi su imali priliku ‘92. godine, sa onakvom armijom koja je bila možda četvrta u svijetu i onoliko tehnikom, nisu nas mogli pokoriti. Nemaju šanse sad. To treba dobro da znaju. Znači ja ne vjerujem u mirno razrješenje BiH, nema šanse. Dodik je nabavio helikopter da, ako zapuca, odmah pobjegne. Neka dobro razmisli šta i kako radi.”

Na pitanje da li bi opet uradio isto odgovara: “Isto i još žešće. Pogotovo kad vidim kako se situacija razvija poslije Aprilskog paketa. Njima nije uspjela ta kombinacija pa sada na jedan drzak i bezobrazan način pokušavaju da prave tzv. ustavne krize. Ovako bi imali legalitet.”

Samo Jelavić može da kaže kakve je probleme Leutar imao u Stocu

O atentatu na Jozu Leutara kaže: “Žao mi je što je ovaj proces završio ovako kako je završio. Imali smo sastanke prije toga i znali smo šta Jozo treba da uradi i šta trebam ja da uradim. Imali smo jedan sastanak vrlo važan sa američkim ambasadorom. Droga koja se tada dilala, bio je jedan kanal preko Stoca i pojavila se droga na Arizoni. I mi smo tada dogovarali Jozo ti rješavaj Stolac, a nja ću Arizonu. To je bio jedan opasan kanal koji je išao preko Hercegovine za Crnu Goru, Albaniju, Tursku itd. I droga i vozila su se krala preko tog kanala, išlo je i oružje i mi smo to morali zaustaviti. Znao sam koliko je složena situacija jer je Jelavić odmah izašao na televiziju i rekao ubili su ga muslimanski fundamentalisti. Ono što se dešavalo u Hercegovini, kakve je sve probleme Jozo imao u Stocu, to može samo Jelavić da kaže. Jer je njemu polagao račun. A znate da je Jelavić pobjegao od organa BiH. Mi koji smo sve to radili ostali smo u BiH.”

Smatra da Jelavić zna i da bi itekako mogao pomoći u istrazi.

“Siguran sam da bez saradnje sa hrvatskim tužilaštvom i njihovim organima istraživanja nećemo moći taj slučaj riješiti. Tužilaštvo ako ima bilo kakav dokaz, mali pomak, može da pokrene postupak ispočetka. Pa krene u kompletnu istragu. Postoje tragovi, papiri. Vjerovatno je on imao problema dole i vjerovatno ih je odnio sa sobom. Imaju sad neki ljudi koji bi to mogli da potvrde, ako žele, a vjerovatno će morati. Ja koliko sam upoznat SIPA je već pokrenula neke metode istrage.”

