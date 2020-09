Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara : Procurili eksplozivni dokumenti, kroz najveće svjetske banke prošla gomila prljavog novca!

Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole tog sektora.

“Zarade krvavih ratova protiv droge, pronevjerene imovine zemalja u razvoju i ukradene teško stečene ušteđevine u okviru Ponzijeve piramide mogle su ući i izaći iz tih financijskih institucija, unatoč upozorenjima djelatnika banaka”, navodi se u istrazi koju je vodilo 108 međunarodnih medija iz 88 zemalja.

Istraga se temelji na hiljadama izvještaja o sumnjivim djelatnostima koje su službama financijske policije Američkog ministarstva financija, FinCen, uputile banke iz cijelog svijeta.

“Ti dokumenti koje su sastavile banke i podijelile s vladom, ali daleko od javnosti, otkrivaju rupe bankovnih jamstava i lakoću kojom su ih kriminalci iskorištavali”, ističe američki Buzzfeed News u uvodu svoje istrage.

Ti dokumenti se odnose na 2.000 milijarda dolara transakcija, koje su cirkulirale između 1999. i 2017. godine.

Istraga ukazuje na pet velikih banaka: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon, optuženih da su nastavile prebacivati sredstva osumnjičenih kriminalaca, i to i nakon što su protiv njih pokrenuti procesi ili nakon što su osuđeni zbog financijskih prekršaja.

Na kraju istraživanja Buzzfeed News navodi da su mreže kojima prljavi novac putuje svijetom “postale vitalne arterije svjetske ekonomije”.

U saop[tenju Deutsche Bank navodi da su podaci Konzorcija “dobro poznate” informacije njihovim regulatorima te da su posvetili značajne iznose jačanju svojih kontrola i poštivanja svojih odgovornosti i obveza.

Istraga također ukazuje na nemoć američkih vlasti u regulaciji tih transakcija.

U saop[tenju objavljenom prije objave istrage financijska policija je upozorila da je objavljivanje izvještaja o sumnjivim aktivnostima “zločin koji može imati utiecaj na nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država”.

