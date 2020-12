Međunarodni diplomatski skandal: Lavrov vraća Dodiku poklonjenu ikonu

Ikona stara 300 godina koju je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prije nekoliko dana poklonio ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, bit će vraćena, objavila je ruska novinska agencija Tass, citirajući Ministarstvo vanjskih poslova Rusije.

“Ikona će biti vraćena poklonodavcu radi daljeg razjašnjavanje njene historije preko Interpola“, navedeno je, prenijela je ruska agencija.

Dodik je Lavrovu, prilikom njegove posjete Bosni i Hercegovini ove sedmice, poklonio 300 godina staru ikonu koja potiče iz Luganska u Ukrajini.

Na poleđini ikone je pečat sa natpisom: “URSR. Narodni komitet obrazovanja. Ukrnauka. Regionalna komisija Odese”.

Tužilaštvo BiH formiralo predmet

Dodikov potez izazvao je diplomatski skandal koji je privukao pažnju mnogih svjetskih medija.

Nakon objave vijesti, reagovala je Ambasada Ukrajine u BiH, koja je od Ministarstva vanjskih poslova BiH zatražila objašnjenje porijekla ikone, navodeći da ona pripada kulturnoj baštini Ukrajine.

Ambasada Ukrajine je navela da “smatra da nepružanje javnog neodgodivog i nedvojbenog opovrgavanja od strane najvišeg vodstva Bosne i Hercegovine informacije, a koja povezuje s navedenim darom, posjedovanjem ili prijenosom na bilo koji način kulturnih, povijesnih ili vjerskih vrijednosnih predmeta porijeklom s teritorije Ukrajine, koji privremeno se nalaze pod okupacijom Ruske Federacije, označavat će podršku agresivne politike i vojnih akcija Ruske Federacije protiv Ukrajine, što je već rezultiralo smrću mnogih hiljada ukrajinskih građana, najvišim rukovodstvom Bosne i Hercegovine”.

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet o tome, želeći utvrditi da li je Dodikov poklon Lavrovu ranije bio nelegalno prokrijumčaren iz ratom zahvaćene Ukrajine.

‘Neko mora u zatvor’

“Traže da se utvrdi kako je došlo do ikone jer je u sve uključen naš visoki državnik, dakle predsjedavajući Predsjedništva BiH. Normalan slijed stvari je da se traži kako je došlo do toga. Mi imamo nadležne institucije, dakle Tužilaštvo BiH koje na osnovu ove note ima ozbiljnu osnovu da izvrši uvid kako je došlo do posjedovanja otuđene ukrajinske imovine koja je i nestala”, rekla je Turković.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je, komentirajući slučaj, rekao da se radi o diplomatskom skandalu koji se mora istražiti, “zbog kojeg neko mora ići u zatvor”.

“Ako je tačno da je riječ o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banju Luku, u toku sukoba u Ukrajini, i ako je ukradena, ako hoćemo da smo imalo država, onda neko mora da ide u zatvor”, izjavio je, uz opasku da bi porijeklo ikone prije svih trebao razjasniti sam Dodik.

Srpski dobrovoljci uz proruske snage

Dijelovi Luganska su pod okupacijom ruskih paravojnih formacija. Agencija Reuters podsjeća da su se deseci bosanskih Srba borili uz proruske vojnicike u borbama u istočnoj Ukrajini, koje su počele 2014. godine.

Britanska agencija podsjeća da bosanski Srbi održavaju bliske odnose sa Rusijom.

Dodik je Lavrovu poklonio ikonu u utorak u Istočnom Sarajevu, dan prije dolaska šefa ruske diplomatije u posjetu Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

No, preostala dva člana Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili su primiti Lavrova, jer je, kako su naveli, „iskazao nepoštovanje prema državi BiH i njenim institucijama“.

Naveli su da je susret Dodika i Lavrova u Istočnom Sarajevu protekao bez zastave Bosne i Hercegovine.

Lavrova je tako u Sarajevu, osim Dodika, primila samo ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

