Mediji: Katar se otvara za radnike iz Bosne i Hercegovine

Novim zakonom u Kataru su donešene ključne promjene u radnom zakonodavstvu, poput ukidanja odredbi da radnici moraju dobiti saglasnost prethodnih poslodavaca za promjenu radnog mjesta, donosi priču portal Radiosarajevo.ba.

Katar je postala prva država na Bliskom istoku koja je usvojila nediskriminirajući sistem minimalnih plata.

Ovaj pozitivan korak dolazi kao nastavak sveobuhvatnog programa reformi koje Katar provodi u vezi s radnim zakonima zemlje.

To je, isto tako, podrška nastojanjima da se osiguraju garancije u korist zaštite stranih radnika, kao i za stvaranje uslova za dostojanstven rad za sve njih, s ciljem da “doprinesu izgradnji modernog i dinamičnog tržišta rada u skladu s katarskom nacionalom vizijom 2030.”, iza koje stoji autoritet katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Thanija, kao i UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

Sklapanje pojedinačnih ugovora

Kako je potvrđeno za portal Rasdiosarajevo.ba u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvo rada Katara će dostavljati zahtjeve katarskih poslodavaca za angažiranjem naših radnika Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Radnici će sklapati pojedinačne ugovore o radu sa poslodavcem u skladu sa obrascem ugovora koji se nalazi u prilogu Sporazuma. Ugovorom se reguliraju uslovi i okolnosti zapošljavanja kao i međusobne dužnosti i obaveze. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada Katara preduzimat će sve potrebne procedure za provođenje Sporazuma, a nadležni organ u Ministarstvu rada Katara nadgledat će njegovo provođenje.

Kako dalje piše u tekstu Zvjezdana Jelić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, koja je članica Zajedničkog odbora za realizaciju Sporazuma, pojasnila je zašto je došlo do sporosti u realiziranju.

“Odredbama Sporazuma bilo je usaglašeno da Agencija za rad i zapošljavanje i Ministarstvo za rad Države Katar dogovore kako će se ovo pitanje tehnički odrađivati. Mi smo imali dva sastanka. Jedan je bio u Bosni i Hercegovini, a jedan u Državi Katar. Na sastancima smo dogovorili kako će to tehnički da izgleda. Tačnije, mnogi detalji su dogovoreni. Ostalo je bilo da Agencija i Ministarstvo rada Katara potpišu protokol, odnosno određeni operativni sporazum da bi se proces pokrenuo, ali do toga, nažalost, nikada nije došlo. U međuvremenu je nastupila pandemija COVID-19. Ipak, mi i dalje očekujemo pozitivne signale iz Države Katar i termin kada će protokol potpisati od strane direktora naše Agencije i nadležnog katarskog ministra, i uvjerena sam da neće biti problema da se to i desi”, kazala je Jelić.

Katar je svoje standarde u pogledu radnog zakonodavstva uskladio s evropskim, što je za bh. stranu bilo važno.

Među dvije hiljade onih iz Bosne i Hercegovine koji žive svoj “katarski san” je i Mirza Dervišević iz Distrikta Brčkog, koji se u Dohi nalazi već sedam godina, piše Radiosarajevo.ba.

Sedam godina predivnog iskustva

Dervišević radi pri Ministarstvu odbrane Države Katar, odnosno u Vojno-medicinskom centru i doktorant je kineziologije.

“Iza mene je sedam godina predivnog iskustva i mogu reći da je život u Kataru zaista prelijep. To je država s najmanjom stopom kriminala na svijetu. Velika prednost za porodice jeste i to što je praktično cijela država prilagođena porodičnom životu, s velikim brojem parkova, igrališta za djecu itd.”, kaže Dervišević.

Kao u drugim aspektima života, i u pogledu radnih odnosa, pojašnjava Mirza, Katar ima zaista “savršen sistem i odgovor na sve”.

“Katar je jedna od futurističkih država koja prati svjetski trend. Ovo je, zaista, država sa pregršt nacija. Ovdje ćete vidjeti ljude iz svih krajeva svijeta. I moram priznati, ponosan sam što sam kao mlad čovjek, sa 24 godine, došao da živim u Kataru. Katar je moj drugi dom i kada god da odem bilo gdje drugo, Katar će ostati u mom srcu. Na to će me podsjećati i moj sin koji se rodio upravo u Kataru. U mojim najtežim trenutcima Katar je meni kao mladoj osobi pružio ruku pomoći”, ističe Dervišević, koji se “trbuhom za kruhom” uputio na Bliski istok.