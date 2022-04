Meč za pamćenje: Manchester City u novom klasiku Lige stekao blagu prednost pred revanš u Madridu (Video)

Na Etihadu smo večeras svjedočili novom klasiku Lige prvaka, utakmici koja će sigurno ući u anale najelitnijeg klupskog takmičenja na svijetu. Manchester City je ugostio Real Madrid u prvom duelu polufinala, te ga savladao sa 4:3.

Propustio je tim Pepa Guardiole na ovoj utakmici mnogo prilika, pa je pobjeda mogla biti i ubjedljivija, te stoga Građani sigurno imaju za čim da žale nakon ovog duela. U tri navrata su imali prednost od dva gola, ali Real Madrid se svaki put vraćao.

Manchester City je poveo već u 2. minuti, praktično u svom prvom napadu na utakmici. Fantastično je po desnoj strani probio Riyad Mahrez, potom isto tako i centrirao i pronašao Kevina De Bruynea, koji udarcem glavom matira sunarodnjaka na golu Reala Thibauta Courtoisa za 1:0.

U 11. minuti je već 2:0 za Građane. Tada je De Bruyne centrirao s lijeve strane, David Alaba je pogriješio, a lopta je pala na peterac ispred Gabirela Jesusa, kojem nije bilo teško da zatrese mrežu za 2:0.

Sedam minuta poslije je Vinicius prošao na drugoj strani, pronašao Karima Benzemu, ali njegov šut iz opasne pozicije je izblokiran. U 26. i 29. minuti su velike šanse propustili domaći. Mahrez je prvo izašao sam pred Courtoisa, ali je pogodio vanjski dio mreže, a potom je situaciju jedan na jedan s golmanom Madriđana propustio i Phil Foden. Njegov šut završio je pored stative.

U 33. minuti stiže kazna za promašaje. Ferland Mendy je ubacio s lijeve strane, a Benzema sjajnim volej udarcem šalje loptu od stativu u gol Građana za 2:1!

U samom finišu poluvremena viđena je još jedna opasnost pred golom gostiju, ali Eder Militao je izbio loptu nakon ubačaja Mahreza s desne strane.

I drugi dio meča otvoren je fenomenalno od strane domaćina, ali Foden je promašio još jednu kolosalnu priliku. Ipak, mladi Englez se u 53. minuti iskupio za dva velika promašaja i pogodio za 3:1. Tada je Fernandinho probio po desnoj strani, savršeno centrirao na peterac, a Foden se samo naklonio i glavom zakucao loptu u gol za 3:1.

Ipak, ekspresan odgovor imao je gostujući sastav. Vinicius je brzo uzeo loptu gotovo na centru, vukao je sve do gola na kojem stoji Ederson, a potom i pogodio za 3:2 i vratio svoj tim u igru!

Svjedočili smo zaista još jednom klasiku koji će ući u anale Lige prvaka, a novu šansu za City je u 68. minuti imao Aymeric Laporte. Sa šest-sedam metara je šutirao, ali Courtois je odbranio. Odmah je na drugoj strani šansu imao Rodrygo, ali poslao je očajan pas umjesto da šutira i upropastio sve.

U 74. minuti je City opet došao do dva gola prednosti. Tada je i sudija István Kovács zbunio goste. Krenuo je da svira prekršaj na 18 metara nad Zinchenkom, ali kad je vidio da je lopta došla do Silve, odustao je. Pojedini igrači Reala su već bili stali, a Bernardo je to iskoristio i zakucao loptu pod prečku za 4:2.

Prijetio je Modrić u 78. minuti, ali njegov šut lijevom nogom otišao je pored stative. Tri minute poslije dosuđen je penal za Real Madrid nakon igranja rukom Laportea!

Loptu je “na kreč” namjestio Benzema i nevjerovatnom panenkom pospremio je u gol za 4:3!

City je u finišu imao još jednu šansu preko Rubena Diasa, ali i ona je ostala neiskorištena, pa je pomenuti rezultat ostao i konačan.

Revanš utakmica je za osam dana u Madridu.

Liga prvaka, polufinale:

Manchester City – Real Madrid 4:3 (De Bruyne 2’, Jesus 11’, Foden 53’, Bernardo Silva 74’ / Benzema 33’, 82'p, Vinicius 55’)

Manchester City: Ederson, Zinchenko, Laporte, Dias, Stones (od 36. Fernandinho), Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Mahrez, Foden i Jesus (od 83. Sterling).

Real Madrid: Courtois, Mendy, Alaba (od 46. Fernandez), Eder Militao, Carvajal, Modrić (od 79. Ceballos), Valverde, Kroos, Vinicius (od 88. Asensio), Rodrygo (od 70. Camavinga) i Benzema.

