Maureen Cormack jasno poručila : “Washington je posvećen Bosni i Hercegovini” (VIDEO)

Glavna zamjenica pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju Maureen Cormack je u ekskluzivnom razgovoru za N1 govorila o akutelnoj situaciji u BiH, od blokada u radu institucija do EU puta BiH.

“Drago mi je što sam ponovo tu, imala sam kvalitetne sastanke u ambasadi, dobar sastanak sa prijateljima iz Kvinte. Toliko smo se nadali nakon što su se vlasti odlučile o Programu reformi i formiranju vlasti, mislili smo da ćemo konačno moći biti partneri sa vlastima u BiH, pomoći im da napredujemo i sada kada opet vidim ovu blokadu čini moju posjetu težom. Zaista sam se obradovala što se vraćam u ovu zemlju koja počinje napredovati prema EU ciljevima”, kazala je Cormack za N1.

Danas je imala sastanak sa članom Predsjedništva Šefikom Džaferovićem, te je istakla da su učesnici sastanka izrazili spremnost za evropsku agendu.

“Razgovarali smo o ciljevima i izazovima Gospodin Džaferović je bio u društvu sa predstavnicima ureda Komšića i Dodika, svi su izrazili spremnost za evropsku agendu u BiH, ali vrijeme je da se krene sa riječi na djela. Vrijeme je da institucije zajedno rade, da lideri postižu kompromise. To nije lako bilo gdje, ali se moraju omogućiti zajednički ciljevi BiH. O tome se već dugo razgovara, ali svaki put kada se počne napredovati jedna ili druga strana počne postavljati prepreke. To je nesretna okolnost jer ljudi ovdje zaslužuju bolje“.

Lideri BiH?

“Mnogo godina gledamo da lideri koji bivaju birani ovdje jesu dobri ljudi, ali su potrebni lideri posvećeni napretku, donošenju teških odluka. Vidjeli smo da vlade u regiji to rade, kao vlada Sjeverne Makedonije, sporazumom su riješili decenijama star problem. To je bilo uspješno zbog hrabrosti lidera, uspjeli su prevazići prepreke iz historije i ići naprijed. To očekujemo ovdje u BiH i sigurni smo da će to jednog dana doći“, smatra Cormack.

Cormack ističe da lideri moraju voditi zemlju, kao i da su reforme u sektorima nešto što će omogućiti bolji život građanima BiH.

“Približavamo se 25. godišnjici potpisivanja Dejtona, lideri moraju voditi zemlju. Ambasadori Kvinte su se sastajali s njima i rekli da je vrijeme da se prevaziđu problemi sa pravosuđem, sa zemljištem, imovinom i treba raditi ozbiljan posao da to postane vladavina zakona u BiH jer ljudi ovdje zaslužuju da pravosudni sektor služi njihovim potrebama, da svi sektori budu riješeni i da se ide naprijed jer je to sve što ljudima treba“, kazala je i dodala:

“Mislim da je vrlo jasno da vaši politički lideri se boje da će imati više koristi od sadašnje situacije nego od napretka. Jako sam frustrirana da se ista pitanja ponavljaju, o istim stvarima priča. Toliko želim napredak za građane BiH, nadam se da će vidjeti izbore kao priliku da nešto promjene. Nadam se da će birati političare koji stvaraju napredak, i da se suoče sa izazovima”.

Da li je ugrožen opstanak BiH?

“To nije ono što mi mislimo, Washington je posvećen ovoj zemlji i vjerujemo da BiH može napredovati. Vidimo da druge zemlje napreduju i ubjeđeni smo da će vremenom uz podršku, investicije i čvrstim vodstvom BiH moći napredovati dalje“.

Program reformi je isto što i ANP?

“BiH je radila o ovome sa NATO-om, to su reforme koje će pomoći NATO-u da pomogne BiH da napreduje ka ciljevima, a to je članstvo u NATO savezu. Važne su reforme, ne samo za taj napredak, nego na svakodnevnoj osnovi. To će poboljšati život građana, zato je reformski program toliko važan za građane BiH”, kaže Cormack.

Da li će Visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti?

“Mi vjerujemo da su b

onske ovlasti važno sredstvo za Visokog predstavnika, ali se nadamo da će lideri sami naći rješenje i prihvatiti kompromise i izazove i pronaći odgovore na probleme. Bonske ovlasti su tu, one postoje, to nije kratkoročno rješenje, to je važno sredstvo ako bismo došli na važnu prekretnicu gdje bi se desilo ozbiljno kršenje Dejtonskog sporazuma”, poručila je Cormack.