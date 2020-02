Matthew Palmer za Glas Amerike : Međunarodna zajednica ne može dopustiti opstanak Dodika

Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Euroaziju, govorio je za Glas Amerike o najnovijoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, te poručio kako ta država “sebi ne može priuštiti da posrće iz jednog kriznog trenutka u drugi”.

“Ono što je važno je da lideri u Bosni i Hercegovini ispune svoje obećanje građanima na svim stranama u Bosni i Hercegovini, onima koji žive u Federaciji BiH, onima koji žive u Republici Srpskoj, da se zalažu da živote ljudi u Bosni i Hercegovini učine boljim, da država bude stabilnija, mirnija i prosperitetnija. Umjesto toga, čini se da lideri namjeravaju da zemlju guraju iz jedne u drugu krizu. Mislim da smo to vidjeli sa stavom gospodina [Milorada] Dodika u odnosu na Visoko sudsko i tužilačko vijeće i Ustavni sud, stvarajući krizu tamo gdje ne treba da je bude”, rekao je Palmer.

Odgovarajući na pitanje koliko su po njegovom mišljenju stvarne prijetnje Milorada Dodika, koji je rekao da će kriza u BiH nestati kada nestane Bosna i Hercegovina, Palmer je odgovorio kako se “prijetnje shvataju veoma ozbiljno”.

“Svakako, to je prijetnja blokadom institucija na državnom nivou, prijetnja sprječavanjem funkcionalnosti bosanskohercegovačkih institucija i onemogućavanje ovim institucijama da posluže svojoj svrsi i ispune obećanje građanima Bosne i Hercegovine da će njihova vlada služiti njihovim interesima. To je prijetnja koju trebamo shvatiti veoma ozbiljno. Gospodin Dodik se i ranije ponašao na način koji je nedosljedan i nespojiv sa Dejtonskim sporazumom i on je zbog toga bio predmet američkih sankcija. Svako ko se pridruži antidejtonskim stavovima rizikuje da se pokrene takav odgovor Sjedinjenih Američkih Država”.

Sagledati širu sliku

Na konstataciju novinara VOA kako je Dodik “već pod sankcijama i radi takve stvari”, poručio je kako međunarodna zajednica “kolektivno mora jasno staviti do znanja da je to neprihvatljivo”.

“Pomislio bih da svi u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, koji se svrstaju uz stav koji je zauzeo gospodin Dodik, moraju razumjeti rizike koje to nosi i štetu koju nanose budućoj evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine”, dodao je.

Palmer je ustvrdio i da je u Bosni i Hercegovini bilo napretka objašnjavajući da je ponekad potrebno povući se i sagledati širu sliku.

“Uslovi u Bosni i Hercegovini sada su sigurno mnogo bolji nego što su bili prije 20-25 godina. Mislim da smo kontinuirano zabrinuti zbog prirode pravosuđa u Bosni i Hercegovini i funkcionalnosti sudskog sistema”, zaključio je Palmer.

Na kraju razgovora Palmer je rekao da su posljednje odluke Evropskog vijeća koje se tiču nastavka pregovora o pristupanju Evropskoj uniji za neke dovela u pitanje “održivost evropske perspektive, evropskog puta i evropske budućnosti”.

“Mislim da je veoma važno da se ta perspektiva obnovi i ojača kako bi ljudi u svim zemljama Zapadnog Balkana shvatili da postoji alternativa etničkom nacionalizmu i da je Evropa ta alternativa. I da shvate da njihova budućnost, mirna, stabilna i prosperitetna budućnost za njih i njihovu djecu leži u odabiru tog evropskog puta i prihvaćanju reformi koje su nužne za napredovanje na tom putu. U tom izboru i u tom napretku, oni će imati partnera u Sjedinjenim Američkim Državama”, zaključio je Palmer.

(Kliker.info-AJB)