Matthew Palmer nakon dvodnevnih razgovora o izbornoj reformi : Možete računati na SAD i EU kao partnere u ovom procesu

“SAD čvrsto bez sumnje podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Mi vrlo pažljivo i sa zabrinutošću pratimo povećanje tenzija i aktivnosti koje su dovele do povećanja tenzija. Mi smo posvećeni da uradimo sve što možemo da pomognemo da situacija deeskalira, da vratimo osjećaj mira i osjećaj da postoji put ka stabilnijoj i mirnijoj budućnosti BiH”, kazao je viši zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova SAD-a zadužen za izbornu reformu u BiH Matthew Palmer.

“I dalje smo posvećeni pružanju podrške BiH na putu ka EU, to stoji već decenijama, i dalje je to istina. Ima puno posla koji treba uraditi, Angelina i ja smo danas tu da to podržimo. Tu smo da pomognemo da BiH riješi da bi se dogodile promjene koje su potrebne, promjene Ustava, na putu ka EU”, kazao je Palmer.

Palmer je kazao da smatra da je moguće ići naprijed i rješavati presude Evropskog suda u skaldu sa Ustavom.

“Postoje ljudi koji su dio procesa. Smatramo da je moguće ići naprijed i riješavati presude Evropskog suda na način koji je u skladu sa ustavnom mantrom BiH (1 zemlja, 2 entiteta, 3 naroda), taj proces nije jednostavan u pronalasku balansa i ravnoteže. To je izazov, mi SAD i EU smo tu kao partneri i prijatelji BiH, nismo angažovani u pregovorima bilo koje vrste. Mi pomažemo razgovore i angažovani smo u tim razgovorima”.

“Radujem se nastavku razgovora dok smo tu i ne vjerujem da je danas kraj procesa, još uvijek ima puno procesa da se to uradi dok budemo išli naprijed. Mislim da možete računati na SAD i EU kao partnere u ovom procesu”.

Palmer je kazao da oni nisu došli da zagovaraju neki model ili rješenje, nego:

“Kada je riječ o modelu mi nemamo konkretan odgovor za vas, mi nismo došli da zagovaramo neki model ili rješenje. Mislim da treba podcrtat nekoliko principa, a to je da bilo koji model koji bi bio prihvaćen od strane stranaka treba ga moći provesti, osigurati mu da prođe politički proces, još važnije treba biti dosljedan u skaldu sa zahtjevima i pomoći da se unaprijedi put BiH ka EU”.

