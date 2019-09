Matthew Palmer : Daytonski sporazum nije fiksni, nego okvir koji se mijenja

Slovenski premijer Marjan Šarec i ministar vanjskih poslova Miro Cerar otvorili su u ponedjeljak popodne na Bledu Bledski strateški forum (BSF), tradicionalni međunarodni skup koji se održava 14. put, a ove je godine pod naslovom “Izvori stabilnosti i nestabilnosti” posvećen pitanjima mira i sigurnosti, održivog razvitka i ekonomskog napretka, kao i obično s posebnim naglaskom na zemlje jugoistočne Europe.

Politički i poslovni čelnici na više desetaka panela i rasprava dva će dana razgovarati o ključnim izazovima Europe i svijeta, od održivog razvoja i upravljanja prirodnim resursima do zapadnog Balkana, te pitanjima kao što su budućnost NATO saveza, protekcionizam i globalna nestabilnost, ljudska prava i izazovi pred novom Europskom komisijom.



Posebna pozornost i ove godine posvetit će se stanju u regiji zapadnog Balkana i približavanju tih država euroatlantskim ustanovama.



Posebnu pažnju u tom smislu izaziva prisutnost pomoćnika američkog državnog tajnika Matthewa Palmera kojega je potkraj tjedna Mike Pompeo imenovao posebnim predstavnikom SAD-a za zapadni Balkan, sa zadatkom da podrži rješavanje otvorenih pitanja u regiji, u prvom redu potakne dijalog Prištine i Beograda, ali i poveća američki angažman u regiji.



Tokom bledskog sastanka on će, kako je najavljeno, među ostalima, odvojeno razgovarati sa šefovima diplomacije Srbije, Makedonije i BiH.



U razgovoru za ljubljansko “Delo”, Palmer je kazao kako je svjestan da je preuzeo “tešku zadaću”. Istaknuo je kako je Prespanski dogovor Grčke i Sjeverne Makedonije “najveće diplomatsko postignuće u regiji” zadnjih nekoliko godina, te da je red na Europskoj uniji da građanima Makedonije ispuni “svoj dio ugovora” i dade im europsku viziju, čime bi EU drugim zemljama u regiji pokazala da mogu sa sigurnošću računati na svoju europsku budućnost.



U vezi s Bosnom i Hercegovinom Palmer je za vodeći slovenski dnevnik kazao da je najveći diplomatski uspjeh u regiji uopće bio Daytonski mirovni sporazum koji je zaustavio rat u toj državi.



“Daytonski sporazum nikad nije bio zamišljen kao fiksni okvir, nego okvir koji se mijenja, no ja sam skloniji evoluciji nego revoluciji utjecaja tog sporazuma”, kazao je Palmer, prenosi slovensko “Delo”, ocijenivši da je Daytonski sporazum “još živ”.



Na Bledskom forumu među ostalima sudjeluju i estonska predsjednica Kersti Kaljulaid, španjolski ministar vanjskih poslova i budući šef europske diplomacije Josep Borrell, turski i finski ministri vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu i Pekka Haavisto, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet, američki profesor ekonomije Jeffrey Sachs, te mnogi drugi, prenosi Hina.