Matematička olimpijada : U Bosni i Hercegovini i matematika ima naciju

Najbolji matematičari u Bosni i Hercegovini, na takmičenju koje će biti održano polovinom maja u Istočnom Sarajevu, su označeni po nacionalnom ključu. U internom obavještenju, kojeg je poslalo Društvo matematičara Republike Srpske, se navodi, naime, da kvote za učešće na ovom takmičenju ima 20 Bošnjaka i deset Hrvata iz Federacije BiH, te 15 učenika iz Republike Srpske.

Marko Ćitić, član Komisije za pregled radova na matematičkoj olimpijadi BiH, inače predstavnik Društva matematičara RS-a, navodi da bi precizno trebalo pisati samo broj učesnika iz dva bh entiteta.

O tome zbog čega se onda u obavještenju navodi broj djece po nacionalnoj pripadnosti, Ćitić kaže: “To interno obavještenje je neprecizno i nije zvanično obavještenje. Ono je interno poslato samo dvojici članova koji su trebali da potvrde da li se slažu sa tim. Ako imaju nešto sa čim se ne slažu, mogli su reći primjedbu i mi bi to ispravili”.

A, primjedbe postoje. Uputili su ih iz Udruženja matematičara Kantona Sarajevo, koje je jedno od dva organizatora takmičenja za matematičare u Federaciji BiH.

Iz ovog udruženja poručuju da ne podržavaju način objavljivanja u kojem se takmičari dijele po nacionalnom ključu, jer tako nisu ni birani da učestvuju u matematičkoj olimpijadi.

“Apsolutno nije bitna nikakva nacionalnost i jedino što se gleda su rezultati, odnosno kako su učenici uradili te zadatke. Mi, kao udruženje, ograđujemo se od svih podjela učenika. Zvali smo i Udruženje matematičara RS-a i tražili smo da se takva sporna objava izmijeni. Nas ne interesuje nacionalnost, niti po tome gledamo naše učenike”, pojašnjava predsjednica Udruženja matematičara Kantona Sarajevo i profesorica Senada Kalabušić.

Na prijem internog obavještenja o broju matematičara iz Federacije BiH, koji su nacionalno označeni, predsjednik Udruge matematičara “Ruđer Bošković” iz Mostara koje provodi drugo takmičenje za matematičare u Federaciji BiH Niko Sušac, kaže da se samo nasmijao.

Prema njegovim riječima, saradnja tri udruženja matematičara, koje organizuju državno takmičenje, je dobra i ne zna zbog čega se potkrala greška u internom obavještenju.

“Ja sam primio taj dopis i malo sam se smijao kada sam to vidio, ali to nikakvog značaja nema – ni političkog, niti ikakvog drugog. Kolega koji je to potpisao, uopće, na politiku nije mislio. Ja tako ne bih napisao, ali je to nesmotrenost koju ne bi trebalo tumačiti onako kako se u Bosni i Hercegovini sve tumači, na ovaj ili onaj način”, ističe Sušac.

No, uprkos tome da li je riječ o nesmotrenosti ili nekoj drugoj namjeri, činjenica je kako je obrazovanje u Bosni i Hercegovini duboko podijeljeno po nacionalnom ključu. Država ima 12 ministarstava obrazovanja, još uvijek postoje sporenja oko jezika kojim djeca uče, nastavni programi su potpuno drugačiji, a svaki kanton ili entitet imaju svoje školske knjige.

U takvom obrazovnom haosu, kako navodi sociolog Salih Fočo, sa sarajevskog Filozofskog fakulteta, politizacija obrazovanje će ostaviti dalekosežne posljedice.

“Nemoguće je ljude i njihove sposobnosti dijeliti na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego ih prihvatiti u onom kapacitetu kojeg imaju kao ljudska bića. A ovo što se dešava je najbolji način diskriminacije i segregacije u obrazovanju na čemu se, zapravo, i politika kao vrijednosni sud u Bosni i Hercegovini temelji”, ocjenjuje Fočo.

Bilo kako bilo, polovinom maja, na državnom takmičenju, biće izabran najbolji matematičar Bosne i Hercegovine, a oni koji organizuju ovu smotru tvrde kako mu se neće prebrojavati nacionalna krvna zrnca.

(Kliker.info-RSE)