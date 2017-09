Marko Oršolić: Ako ne shvatimo da je naš osnovni identitet biti čovjek, ne možemo napraviti neku državu

Osnivač Međunarodnog interreligijskog i interkulturalnog centra, koji promovira međureligijski dijalog i razvoj dijaloga o pravdi i miru u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi, te podržava ciljeve multireligijskog, multietničkog i multikulturalnog društva, istaknuti teolog, politolog, publicist, bosanski franjevac, Marko Oršolić, kaže u intervjuu za INS, komentirajući sve izraženije i zabrinjavajuće zategnutosti između Hrvatske i BiH, ali i uopće loše odnose u regionu, da problemi leže upravo u činjenici da “brojni problemi nisu na pravi način i u pravo vrijeme riješeni, nego su samo potisnuti u stranu”.

Dobitnik Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, međunarodne nagrade Abt Emanuel i Povelje slobode ističe da “postoji puno neriješenih problema koji se prešućuju”.

“Problem koji nije riješen se pojavi poslije u još gorem obliku. Ove politike se ponašaju često puta kao nojevi u pijesku. Neće da vide stvari na pravi način. Nego donose nekakva polovična rješenja koja robuju dnevnoj politici. Dnevna politika mora postojati, ali mora biti utemeljena na nekim stvarnim principima kojih se mi nikada ne držimo”, navodi Orošlić.

Komentirajući odnose na relaciji Zagreb-Sarajevo, te istovremeno reaktiviranje ideja tzv. Herceg-Bosne u Mostaru, koja je, istovremeno, mnogo zla u prošlosti donijela i samim Hrvatima, Orošlić problem vidi u “dnevnopolitičkim pričama koje nisu potpuno iskrene i nisu utemeljene na pravim principima”.

“Treba Hrvatska da se postavi principijelno prema BiH. Ali, isto tako da se na principijelan način postavi i prema prošlosti. A oni uvijek nastoje da zadobiju samo glasove birača. Onda nam na svaki način, na tako često nečuven način, dolazi do tih glasova. Jer, političari često govore na izborima ono što i sami ne vjeruju i ne misle. Znaju da to donosi glasove, i to je problem naše politike koja je neprincipijelna i nepoštena prema građanima. Ona samo ide za tim da ostvari efekt koji će joj donijeti koji glasić. Taj glasić, šta ima od njega?! Sutra će se stvari promijeniti… I to je problem ovoga trenutka”, kazao je Oršolić.

Ističe da u razgovorima sa predstavnicima Hrvatske BiH treba, uz ostalo, tražiti Luku Ploče i prolaz za željeznicu.

“To je obostrano korisno. A Silajdžićev prijedlog za Pelješki most je razuman”, podsjetio je.

Nadalje, osvrćući se na politiku predstavnika hrvatskog naroda u našoj zemlji, ističe da oni, kao uostalom i predstavnici Bošnjaka i Srba, svoj identitet vide samo u naciji.

“Mi smo po identitetu ljudi. Ako ne shvatimo da je naš osnovni identitet biti čovjek, ne možemo napraviti neku državu koja će biti sasvim otvorena i iskrena prema svemu i svakomu. BiH nije nastala od ostatka Hrvatske, Srbije ili neke Muslimanije, nego ona je historijska tvorevina u kojoj žive djelomice i Hrvati, i Srbi i Bošnjaci, kao Jevreji i ostali. Moraju shvatiti da je država BiH ona koja se sastoji od državljana, a ti državljani su prije svega ljudi. Prvo su ljudska prava, a iz tih prava se izvodi pravo na naciju, religiju, spol… Osnovo je pravo ljudsko i od toga treba ići”, kazao je Oršolić.

Prema njegovim riječima, da nije bilo ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a, koji su proklamirali i navedene ideje, ne bi bilo ni BiH.

“Oni to zaboravljaju i previđaju, a ističu kao vrijednost ono što je periferno i nevažno… A to je nacionalno. Vodu muti, vodu hladi, dođe na isto. Sve se to radi radi izbora. Oni se toga boje jer se boje da će ljevica odnijeti glasove. A nije to problem, nije problem ljevica”, istakao je.

Rat je nakupina zla

Upitan je li zabrinut za budućnost naše domovine, Oršolić kaže:

“Rat je nakupina zla. To zlo tako je snažno i toliko jako da ne volim da se uopće toga sjećam, jer sam suviše doživio taj rat nečim strašnim. Prije sam stalno upozoravao na to šta će doći. Ljudi nisu htjeli da shvate. Danas naši političari se trude i nastoje, ali se nastoje pravo pisati po krivim crtama. To je jako teško…. Oni to nastoje. A stalno su im izbori na pameti. Šta ćeš od izbora ako nemaš osnovnih principa koji se često dovode u pitanje. Naši političari se trude, muče se, ne znaju kako da izađu iz tog kolopleta u koji su nas doveli. I oni su svojim dnevnim politikama i kojekavim polovičnim rješenjima nas doveli dovde”, naveo je.

Vučić mora biti principijelan o zlu i prošlosti

Problem u odnosima u regionu vidi kroz činjenicu da «region ovisi o dnevnoj politici», a “dnevna politika traje jedan dan”.

“A ovaj region mora principijelno neke stvari podržati. Meni je drago da sam to prepoznao u mnogim akcijama i govorima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prepoznao sam pokušaj da se principe nekako afirmira. Ali, on ima neki unutarnjih nejasnoća i nesigurnosti. On je političar koji je na dobrom putu, ali čovjek koji još mora principijelnije zastupati neke stavove. Prije svega prema zlu, prošlosti… Jer, ne možeš iz prošlosti preskočiti u neizvjesnu budućnost. S prošlošću se mora razračunati, ali moraju svi političari, nije dovoljan samo Vučić. A treba i on imati ljude koji ga razumiju i podupiru”, zaključio je Oršolić.

Faruk Vele (INS)