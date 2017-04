Mario Knezović – ZOSTER : Sebičnost je bila problem naših predaka, a izgleda da će biti i naših potomaka

Već od prvog albuma moglo se pretpostaviti da mostarski “Zoster” nije bend koji će sviruckati par godina i izgubiti se u magnovenju bendova kojima zla vremena nisu dala šansu da isplivaju.

Frontmen ove grupe, Mario Knezović, odlično je znao da upakuje svoje kritičke tekstove u reggae ritam i zainteresuje publiku svojim video klipovima, pa su za kratko vrijeme stekli zavidan broj fanova u cijelom regionu. “Zoster” je medicinsko ime za virus koji uzrokuje pad imuniteta tijela, što je odlična metafora za bosanskohercegovačko društvo, pa se nije čuditi da jedan od najpopularnijih bendova s ovih prostora nosi takvo ime.

Ovaj bend je mnogo puta nastupao u Banjaluci, a ove godine će ih Banjalučani moći slušati na koncertu “Živjeti slobodno”, koji će se 5. maja održati u “Aquani”, povodom Dana pobjede nad fašizmom.

“Zoster” je do sada snimio pet albuma, a Mario u razgovoru za BUKA magazin najavljuje da je vrijeme za novi album koji će biti završen do kraja ove godine.

“I nama je potrebno novo ‘punjenje’. U međuvremenu sviramo, radimo neke projekte sa strane, ne zajedno, nego individualno i provodimo vrijeme sa obitelji. Naime, grupa Zoster ima sedmoro djece”, kaže Mario.

Frontmen Zostera se okušao i kao glumac, a prošle godine je glumio u filmu “Mrtve ribe plivaju na leđima”.

“Snimanje filma je bilo u Mostaru i bilo mi je predivno raditi u svom gradu sa redateljem Kristijanom Milićem, ali i sa glumcima Goranom Bogdanom, Edisom Žilićem i Rijadom Gvozenom. U filmu se pojavljuje mnoštvo odličnih glumaca, a moj lik je povezan isključivo sa spomenutim trojcem i bilo je to stvarno lijepo i dragocjeno iskustvo”, rekao je Mario i dodao da je muzika njegov izbor broj jedan, a da je gluma tu toliko da popuni njegov umjetnički senzibilitet.

Slaven Knezović, rođeni brat pjevača Zostera, poznati je glumac i, kako Mario tvrdi, mnogo mu je pomogao u glumačkom poslu još dok je učestvovao u filmovima Danisa Tanovića “Circus Columbia” i Aide Begić “Djeca”.

“Brat mi je dao savjet koji mi je puno pomogao. Rekao je ‘samo opušteno brate, ipak je sve to samo zajebancija’. I ja sam ga poslušao i ispalo je super. Ovim putem mu se javno zahvaljujem. Nikad mi nije rekao što misli o mojoj glumi, i to puno govori. Da mu nešto smeta, sigurno bi mi rekao”, tvrdi muzičar.

“Zoster” se u pjesmama osvrće na prilike i neprilike u našoj zemji, a Mario je, i pored toga što je ovdje situacija ravna njihovom hitu “Ko je jamio, jamio…”, ipak optimista.

“Ja se toplo nadam da će naša zemlja postati bolje mjesto za život. Za sve njene ljude. I one dobre, i one loše, i stare, i mlade. Ali isto tako bojim se da se to neće dogoditi dok smo mi živi. Mislim kada nas ne bude da će sve biti bolje (smijeh). Malo mi je dosadno ponavljati isto, ali i vi i oni koji ovo čitaju znate koje su boljke BiH i o tome treba razgovarati javno u medijima i bez fige u džepu, naravno, u dobroj vjeri i namjeri i zbog općeg dobra, a opće dobro je ono što fali danas, ne samo u BiH, nego i drugdje. Sebičnost je bila problem naših predaka, a izgleda da će biti i naših potomaka. ‘Poslije mene potop’ je moto političkih lidera na Balkanu, čini mi se oduvijek”, tvrdi frontmen Zostera.

Mario je optimist i u pogledu grada Mostara, koji je već decenijama, po mnogim društvenim parametrima, zapravo “podijeljen grad”.

“Za mene i moju stvarnost koju živim, Mostar je jedna cjelina, ali sam primijetio da nije tako u stvarnosti drugih ljudi. Omladina se druži s kim ko hoće i kad ko hoće i tako treba biti. Rock škola u Mostaru je nešto najljepše za mlade što se dogodilo u poslednjih dvadeset godina. Posljednje dvije godine sam proveo najviše u Zagrebu, tako da ne mogu dati neke ‘friške opise’ moga rodnog grada. Ja ga volim i kad je najgori i kad je najbolji”, objasnio je Mario.

On tvrdi da se muzikom bavi i zato što vjeruje da ona može uticati na pojedinca.

“Muzika je kao i sve drugo. Dobar muzičar pomjera granice, ali isto tako dobar doktor, dobar strojovođa, dobar vodoinstalater, dobar bravar… a, eto bravar, naprimjer, dobar bravar može promijeniti svijet, a kako ne bi muzičar”, kazao je dosjetljivi umjetnik.

Po njegovom mišljenju, Evropska unija bi trebalo da bude put kojim BiH treba da korača i koji bi mogao da donese nešto bolje ovoj zemlji.

“Mi kulturološki pripadamo tamo i trebamo dijeliti te vrijednosti. Ali kakav će nam biti status, to isključivo ovisi o nama. I to je pošteno. Bilo ko, ko nas želi i može zajebat, zajebat će nas. I mi bi njih da možemo. Pa ako smo takvi papci, zajebat će nas svako: Rusi, Nijemci, Poljaci,Turci, ko šta voli i tu nema ništa osobno. Samo lova, brale. Do nas je”, tvrdi frontmen Zostera.

On dodaje da BiH ima puno talentovanih ljudi i da mu je najviše žao talenata koji propadaju, iako svoj talent nadopunjuju radom.

“Optimist sam, jer svi mi koji imamo korijene tamo, jako volimo tu zemlju i siguran sam da će mnogi dati svoj doprinos poboljšanju stanja kada dođe vrijeme za to. Optimist sam s napadajima pesimizma, ali ne dam se”, zaključio je Mario i dodao da će Zoster ove godine nastupiti i na OK festu, te je pozvao fanove da i ove godine posjete nacionalni park Sutjeska.

Ernest Bučinski (Buka)