Marin Čilić u finalu Australian Opena : Bez izgubljenog seta do rankinga karijere i meča za novi Grand Slam!

Međugorac je lako zadržao prednost do kraja prvog seta, a u drugom je viđena prava drama. Čilić je propustio jedinu break-loptu u drugom setu pa je on odlučen u tie-breaku. Tamo u prvih šest poena nije viđen nijedan mini-break, i Čilić i Edmund su odlično servirali, ali hrvatski tenisač kod 3:3 koristi priliku da bi odmah zatim dobrim servisima odjurio na 6:3. Iskoristio je drugu set-loptu i to je bio kraj za Britanca koji je kolo ranije šokirao trećeg tenisača svijeta Grigora Dimitrova.

Treći set bio je odrađivanje posla, Edmund je sve više griješio i sve se lošije kretao te Čilićeva pobjeda niti u jednom trenutku nije došla u pitanje.

Čilić je set dobio iako je imao tek 52 posto ubačenih prvih servisa. Kasnije je taj postotak malo porastao. Ukupno je odservirao 11 aseva i osvojio 90 posto poena na prvi servis.

Treće Grand Slam finale, drugo protiv Federera?