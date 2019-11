Marija Šerifović nakon susreta sa Azrom Dedić: Imaš prijatelja do kraja života!

Hrabroj Bišćanki Azri Dedić, prvakinji Evrope u ID judou, danas je ispunjena životna želja – upoznala je svoju omiljenu pjevačicu Mariju Šerifović.

Popularna pjevačica nakon emotivnog susreta sa zlatnom Azrom na svom Facebook profilu objavila je status, koji prenosimo u cjelosti.

“Čula sam da postoji devojka koja se zove Azra i kojoj je životna želja da mene upozna. Pogledala sam par njenih intervjua i samo je jedan mali detalj presudio da bez ikakve sumnje odložim sve svoje obaveze i da dođem u Sarajevo da je vidim. U jednom od intervjua je rekla da sebe vidi i doživljava kao super heroja.

Svi znamo da sam ja dete u duši pa sam odmah i znala da to mora biti neko poseban. I bila sam u pravu – radi se o devojci koja ima Daunov sindrom ali to je u ovoj priči manje važno. Ono što je važno je činjenjica da mene želi da vidi Evropska prvakinja u džudou i da je to jedina stvar koju u životu želi. Šta drugo da kažem osim da je to za mene ogromna čast.

Azra je od svih nas duplo bolja, dublo hrabrija, duplo uspešnija, duplo pametnija, duplo emotivnija. I najvažnije od svega – ljudi nemojte zaboravljati na ovakve osobe, na ovakve super heroje koje imamo i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i u Hrvatskoj i na čitavom Balkanu. Nemojte zaboraviti da se ipak tamo negde zahvaljujući njima intonirala himna vaše – naše države. Što se mene lično tiče od danas pa na dalje Azra imaš prijatelja do kraja života, džudo savez takođe i uvek mozžete da računate na moju pomoć“, napisala je Marija.

(Radiosarajevo.ba)