Marakeški sporazum: UN usvojile globalni pakt o migraciji, SAD ga odbacile

Više od 160 zemalja članica Ujedinjenih nacija potpisalo je prvi međunarodni sporazum o koordinisanom riješavanju migrantske krize, uprkos protivljenju Sjedinjenih Država.



Na otvaranju dvodnevne konferencije o migraciji u Marakešu u Maroku, generalni sekretar UN Antonio Gutereš poručio je da migracija treba da bude “bezbjedna a ne opasna i neregulisana”.

On je pohvalio zemlje koje su potpisale pakt ali je pomenuo i one koje su ga kritikovale, navodeći da griješe oni koji strahuju da će taj dokument narušiti njihov nacionalni suverenitet ili uspostaviti pravo ljudi da se iseljavaju u bilo koju zemlju požele. On je naglasio da se sporazumom samo afirmišu osnovna ljudska prava migranata.

Globalni sporazum sadrži 23 cilja, uključujući poboljšanje pristupa osnovnim uslugama, suzbijanje trafikinga, eliminaciju diskriminacije, obezbjeđivanje uslova za pristojan rad i omogućavanje bezbjednog i dostojanstvenog povratka onih koji se vraćaju svojim kućama. Sporazum nije pravno obavezujući.

O globalnom paktu o migraciji pregovarano je protekle dvije godine a prošlog decembra, SAD su bile prva zemlja koja je odustala od njega, ocjenjujući da nije u skladu sa američkom “imigracionom i izbjegličkom politikom.”

Njemačka kancelarka Angela Merkel, čija je zemlja primila stotine hiljada izbjeglica sa Bliskog istoka, dobila je ovacije na konferenciji poslije emotivnog govora u kojem je pozvala na poštovanje izbjeglica i istakla da novi sporazum UN o migraciji predstavlja “temelj međunarodne saradnje.”