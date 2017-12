Mali princ o svađi sa trenerom : Allegri se ljuti jer želi da postanem najbolji

Nogometaš Juventusa i bh. reprezentacije Miralem Pjanić u centru je pažnje italijanskih medija, budući da se za vikend igra derbi Juventusa i Rome (subota, 20.45 sati).

Pjanić, koji je iz Rome prešao u redove “stare dame”, ističe da želi opet slaviti naslov u maju sa Juventusom.

– Ljudi misle da je lagano osvajati naslove u Juventusu. A zapravo to je rezultat jako puno svakodnevne žrtve. Kada sam bio u Romi, igrali smo jako dobar nogomet i sebi ponavljali – to je ta godina, jaki smo, a onda se dogodilo da se na nekim utakmicama nismo jednostavno pojavili.

– U Juventusu toga nema, objasnio je bh. veznjak, a prenosi Goal.

Osvrnuo se Miralem i na navodnu svađu s trenerom Massimilianom Allegrijem.

– Kad novinari pišu o podjeli u svlačionici, samo nas pokušavaju destablizirati. Mi smo ujedinjeni i uvijek razgovaramo međusobno na pravi način. Ako se Allegri ljuti na mene, to je zato što želi da postanem najbolji. Vjeruje u mene i to mi daje motivaciju. Kada sam došao u Juve, Allegri mi je rekao da me vidi kao igrača ispred obrane. Uvijek sam mu na raspolaganju i zadovoljan pozicijom koju igram. Želim da zapamte moje ime, stvarno sam napredovao u Juventusu, ali želim biti još bolji, zaključio je Pjanić.

