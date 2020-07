Mali dioničari za raskid ugovora sa kinesko-izraelskom grupacijom : “Nisu uplatili ni feninga Aluminiju“

Predstavnici malih dioničara zatražili su u petak od Vlade bosanskohercegovačkog entiteta Federacija BiH da raskine ugovor o najmu dijela pogona mostarskog Aluminija sa izraelsko-kineskom grupacijom koju predvodi M.T. Abraham Group, tvrdeći da nisu ispunili nijedan uvjet koji bi garantirao ponovno pokretanje proizvodnje, prenose regionalni mediji pozivajući se na agenciju Hina.

Nakon sjednice skupštine dioničara Aluminija u Mostaru, predsjednik udruženja malih dioničara (DIAL) Zlatko Topić istakao je kako se, uprkos ugovoru, nijedan radnik još nije vratio na posao.

„Ovdje sve ide naopako od potpisivanja ugovora sa Abrahamom. Za desetak dana ističe 120 dana kada su trebali vratiti na posao 80 radnika, a nijednoga nisu vratili. Nisu uplatili ni feninga Aluminiju“,, kazao je Topić novinarima.

On je pozvao je Vladu FBiH da raskine ugovor s izraelsko-kineskom grupacijom.

„I prije par mjeseci govorio sam da je taj ugovor štetan, protuzakonit i da je protiv svih akata i propisa koji važe u ovoj državi“, dodao je Topić.

Na sjednici skupštine dioničara utvrđeno je kako je gubitak u prošloj godini iznosio približno 51 milion eura. Skupština nije prihvatila financijski ni revizorski izvještaj.

Stotine bez posla

Mostarskom Aluminiju prekinuto je napajanje električnom energijom početkom jula prošle godine, nakon što su dugovanja premašila 220 miliona eura.

U aprilu ove godine su suvlasnici kompanije, Vlada FBiH kao najveći pojedinačni dioničar sa 44 posto udjela, koliko imaju i mali dioničari-radnici, te Vlada Hrvatske sa udjelom od 12 posto, prihvatili ugovor o davanju u najam pogona grupaciji koju vodi MT Abraham Group kako bi se pokrenula proizvodnja.

Prema sporazumu potpisanom s grupacijom koju uz MT Abraham Group čine još državne kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation (CMEC) i China Industry of Engineering Metal & Foreign Co., Ltd. (NFC), proizvodnja se trebala najprije pokrenuti u pogonima tvornice Ljevaonice, a zatim u Anodama te Elektrolizi.

Aluminij je nakon teških ratnih razaranja bio ponovno pokrenut 1997. godine, a njegovim gašenjem bez posla je ostalo 900 ljudi.

