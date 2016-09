Maja Lasić : Davno sam odlučila, povratak u BiH nije opcija

Svojom ubjedljivom pobjedom na izborima za Parlament Savezne pokrajine Berlin, Mostarka Maja Lasić privukla je veliku pažnju kako domaćih tako i regionalnih medija, a pojedini je već porede s kancelarkom Angelom Merkel, te je vide kao njenu moguću nasljednicu.

Lasić je, kao članica trenutno vladajuće partije SPD, osvojila čak 31 posto glasova, čime je ubjedljvo pozicionirana na prvo mjesto po broju glasova. Njen uspijeh posebno je značajan s obzirom da je 1992. godine kao djevojčica od 14 godina u Njemačku došla kao izbjeglica iz ratom zahvaćene BiH.

U intervjuu za Avaz.ba Lasić govori o izbornim rezultatima svoj stranke, jačanju desnice, izbjeglicama ali i o BiH.

Kako komentirate rezultate izbora, s obzirom da su SPD i njen koalicioni partner CDU dobili dosta manje glasova?

– Nezadovoljavajući su, jer smo dobili manje glasova nego što smo očekivali. Ipak, jednim dijelom smo to i mogli predvidjeti s obzirom da je desničarska partija AfD (Alternativa za Njemačku) u ovom trenutku vrlo jaka, pa automatski mi, kao i druge partije, gubimo glasove.

Neovisno od toga, ja sam sa svojim ličnim rezultatima vrlo zadovoljna. Postigli smo u Weddingu visoke rezultate, neočekivano sam pobjedila s deset procenata razlike i u tom mjestu smo pokazali da nema mjesta za desničarske pokrete.

Grafika koja prikzuje rezultete izbora

Ipak, zabrinjava li vas rast popularnosti desničarskih stranaka u Njemačkoj, s obzirom da je politika „otovorenih vrata“ koju ste zajedno s CDU provodili, nekako i dovela do toga? Možemo li očekivati zaokret u toj politici?

– Mi smo već uveliko smanjili broj izbjeglica koje doleze u Njemačku. To je bio jedan momenat prošle godine kada su bile otvorene granice. Ali, ovo nije prvi put da se suočavamo s ovim problemom desnice. Početkom devedesetih smo isto imali porast desnice zbog imigranata iz bivšeg Sovjetskog saveza i bivše Jugoslavije u to vrijeme. Tada, a nadam se da će to i sada tako biti, je to bio samo momenat i da će se na sljedećim izborima ipak pokazati da su ljudima dugoročno važnije teme koje se tiču njihovog života i da se neće fokusirati na ksenofobiju.

Izborni rezultati neće dozvoliti dosadašnju koaliciju CDU-SPD.

– To je jednostavno tehnički nije moguće, a sve i da je moguće, mi smo već u unaprijed rekli da to nije naša željena koalicija, jer smo zbog raznih lokalnih tema imali velikih probleme i napredak je bio otežan u toj velikoj koalicji. Tako da se ja nadam da će doći do ljevičarkse koalicije sa Zelenima i sa ljevicom.

Vijeće za opće poslove EU danas je prihvatilo aplikaciju BiH za članstvo u EU. Kako vi na to gledate?

– Veliki sam pobornik da BiH pristupi EU. Nadam se da će doći i kandidatski status i da će članstvo u EU pomoći građanima BiH da riješavaju probleme svakodnevnice i da se okrenu normalnom životu.

Možemo li očekivati da će SPD i Njemačka nastaviti davati podršku BiH na njenom evropskom putu?

– Možemo očekivati da će socijaldemokrati uvijek biti pobornici BiH u EU. Što se tiče Njemačke i Vlade, moramo vidjeti za godinu ko će praviti vladu.

Poznati ste po vašem angažmanu pri pomoći izbjeglicama koje su stizele u Njemačku. Kakva su vaša iskustva kao izbjeglice koja je danas uspiješna političarka?

– Moja iskustva su bila specifična. Otišla sma zbog pucanja, ne što nam se išlo. Proces integracije je trajao 20 godina. Moj cilj je bio da odmah naučim jezik i integrišem se u obrazovni sistem. To je bilo ključno. Bilo je teško, ali danas, 20 godina poslije, ja sam sastavni dio Njemačke.

Dosta mladih danas odlazi iz BiH, većina želi upravo u Njemačku. Šta im možete poručiti?

– Danas je vrlo komplicirano doći u Njemačku. Morate naći unaprijed radni odnos, ako ga imate onda vam je lakše. Rad je osnova svega.

Mislite li se vi vraćati u BiH?

– Ja sam svoju odluku davno donijela, povratak nije opcija. Ja vjerujem u Njemačku i njen demokratski sistem. Moja porodica je tu, i dolazim povremeno, ali taj dio života je odvojen od ovog u Njemačkoj.

Kenan Kešmer (Avaz)