Magazinović Tegeltiji: Je li vas stid? Da samo minut šutnje održimo za svakog umrlog to bi trajalo 4 dana, znate li koje su razmjere katastrofe?

Poslanik SDP-a u Predstavničkom domu PSBIH Saša Magazinović upitao je danas, na sjednici ovog doma rezervisanom za poslanička pitanja, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju da li ga je stid biti na čelu Vijeća ministara koje je zajedno sa ostalim odgovornim natjeralo ljude da u jednom danu voze 500, 700, 1.000 kilometara da bi povećali sebi i svojim bližnkim šansu za živvot vakcinišući se u susjedstvu umjesto da to pravo dobiju u svojoj zemlji.

Tegeltija je kazao da ton i način postavljanja ovog pitanja je za neku drugu raspravu.

-Ono što želim da kažem je da nisam sretan zašto građani BiH, zašto građani iz susjednih zemalja regiona su odlazili u Srbiju da se vakcinišu jer mi nismo obezbjedili dovoljan broj vakcina. Što se mene tiče i moje lične odgovornosti, što pokušava kroz medije da se nametne, mojoj političkoj partiji to apsolutno ne stoji, kazao je Tegeltija. Dodao je da je u BiH u ovom trenutku 80.000 vakcina koje su stigle i da su sve te vakcine stigle “jedino kroz aktivnosti koje su provođene preko zajedničkih institucija”.

– Sa druge strane Vlada RS-a je nabavila negdje oko 45.000 vakcina i donacija koja je obezbjeđena za Vladu FBiH od 10.000 vakcina koja je došla iz Srbije. I danas smo razgovatrali sa ministrom inostranih poslova i konstatovali da osnovni problem nedovoljne količine vakcina jeste činjenica da farmaceutske kompanije ne poštuju svoje ugovore vezano za nabavaku vakcina.

Po stoti put ću ponoviti – BiH je u septembru prošle godine potpisala ugovor za nabavku vakcina, prije nove godine smo platili te vakcine i te vakcine su proizvođači, u ovom trenutku od milion i 320 hiljada vakcina, koje su plaćene isporučile samo 50.000 vakcina sa najavom da će biti isporuka vakcina nastavljena u aprilu iz sistema Covax. Sve drugo što nije bilo u nadležnosti i moći Savjeta ministara mi zaista nismo mogli da uradimo, kazao je Tegeltija.

Naveo je da “očekivanja da će u BiH i u aprilu do kraja maja doći još određene količine vakcina stvara pretpostavku da se proces vakcinacije ubrza u BiH”.

-Mislim da bi mnogo bolje bilo za sve građane u BiH kada se ne bi bavili podnošenjem krivičnih prijava, kada ne bi optuživali jedni druge već zajednički pokušavali da vršimo pritisak na one koji neispunjavaju svoje ugovorne obaveze, rekao je Tegeltija Magazinović je komentarišući odgovor naveo kao prvo da “ne postoje zejdničke institucije”.

– Broj dva, slagali ste 23. januara da idete u direktnu nabavku. Imali ste press-konferenciju. Broj tri, je li vama uopšte jasno koje su razmjere katastrofe? Da je jučer umrlo 93, danas 92. Da vam približim to ovdje u sali nas je na početku bil 32 ljudi. To je kao da tri puta svi iz ove sale umru u jednom danu. Jel vama jasno koje su razmjere katastrofe? Je li vama jasno da je od početka umrlo 6.112 ljudi, a da samo minut šutnje održimo za svakog od njih, ovdje bi šutjeli u parlamentu duže od četiri dana. Neki od nas iz poštovanja a neki od vas zbog stida. Jer trebali ste učiniti a niste učinili da broj bude manji. Nisam zadovoljan odgovorom. Ja sam vas pitao je li vas stid. Jedini tačan odgovor bio je: Da stid me je. Ono što ste vi rekli nije odgovor na moje pitanje, kategoričan je Magazinović.

(Kliker.info-Oslobođenje)