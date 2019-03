Luna Zimić Mijović: Mladima iz BiH napuštanje domovine nije izbor, već instinkt za preživljavanje

Od prve uloge, koju je sa samo 12 godina ostvarila u filmu “Grbavica” Jasmile Žbanić, Luna Zimić Mijović korača stazama uspjeha. Talentovana Sarajka iza sebe ima 18 filmova u kojima je glumila, a spisak filmova na koje je svoj potpis stavila radom iza kamere sve je duži.

U sklopu trećih Dana novog slovenačkog filma u kinu Meeting Point u Sarajevu će u petak, 22. marta, biti upriličena specijalna projekcija filma “Glumim, jesam” Miroslava Mandića, u kojem je Luna Zimić Mijović ostvarila glavnu ulogu. Riječ je o filmskom ostvarenju koje prati tri priče – sarajevsku, zagrebačku i ljubljansku i preko glume, kao glavne teme, tematizira ljudsku potrebu za definisanjem svog identiteta, pogotovo u današnjem svijetu brzine, otpornosti i nedostatka vremena.

“Nakon čitanja predloženog scenarija glumci obično imaju razgovor s rediteljem. Ali ako je reditelj Miroslav Mandić, dogodi se to da budete zaraženi količinom pozitivne energije i truda koji je uložen u priču koju želi prikazati i prije nego trepneš nađeš se na putu ostvarivanja filma s njim. S obzirom na to da sam u sarajevskoj priči glumila Linu i da mi se dopala Mandićeva energija i način njegovog režiranja, ne samo glumaca, već i pokreta kamere kojim diskretno najavljuje dramaturški bitne tačke u filmu, odlučila sam na snimanju druge dvije priče pomoći kao drugi asistent režije i sekretarica režije, što se ispostavilo kao dobar spoj i zaokružilo moje djelovanje pri samom stvaranju ovog lijepog filma”, rekla je Zimić Mijović u razgovoru za Klix.ba.

“Mislim da smo Lina i ja, kao i mnogi mladi ljudi na području bivše Jugoslavije, povezane gorućim, nevidljivim velom energije promjene. Znamo šta želimo, a to je nova, bolja, jača, otvorenija i sretnija budućnost, ali kako doći do nje, to nam je problem ne samo izvesti, nego i artikulirati, pa se nekad možemo činiti kao ptice koje se slijepo, a moćno zabijaju u staklo. Na prvu je to smiješan prizor, ali kad vidimo pticu poslije pada, bespomoćnu na zemlji, ugledamo sami sebe i pitamo se da li smo Fenix i možemo li se opet dići”, rekla je.

U svijetu filma od 12. godine

Njen glumački put počeo je kada je sa samo 12 godina dobila ulogu djevojčice Sare u nagrađivanom filmu “Grbavica” Jasmile Žbanić. Prepoznajući raskoš njenog talenta filmski kritičari prognozirali su joj uspješnu karijeru i u tome nisu pogriješili.

“Nikada neću moći dovoljno zahvaliti Jasmili Žbanić što me odabrala za ulogu u ‘Grbavici’, otvorila mi vrata i pokazala svijet koji ću tada vrlo brzo zavoljeti i zauvijek ostati u njemu. No, nikad nisam kompletno zatvorila vrata drugim opcijama s obzirom na to da sam uvijek spremna na neke nove avanture i vjerujem da upravo zbog toga dobijam kvalitetne prilike za nova iskustva, učenje i sazrijevanje, kao glumica i kao žena”, naglasila je.

Nakon filma “Grbavica” Luna Zimić Mijović zaljubila se u atmosferu filmskog seta i čitanje scenarija između redova. Željela je, priča nam, nastaviti aktivno istraživati mogućnosti rada u tom polju umjetnosti pa je sa samo 14 godina pronašla međunarodnog agenta. Nakon toga su uslijedili pozivi za audicije po cijelom svijetu, a Zimić Mijović, koja u svojoj biografiji danas ima 18 filmova, radila je rame uz rame s velikim glumačkim i rediteljskim imenima.

“Puno sam naučila baveći se filmom, ne samo o zanatu određenog filmskog posla, već i skromnosti i odgovornosti koja dolazi s tim poslom. Filmski radnik, bio to reditelj, glumac, montažer, tonski majstor ili nešto drugo, dio je neke veće cjeline, tima ljudi koji uz zajednički rad podupirući jedni druge, istovremeno grade film i sami sebe”, pojasnila je.

Nedavno je završila snimanje filma “Summer Dew” italijanskog reditelja Carla Chiaramonte u kojem je ostvarila novu glavnu ulogu Lune, studentice koja se planira udati za Harisa koji je njena srednjoškolska ljubav. Sve se čini uredu dok u grad preko zajedničkog prijatelja ne dođe Martina, Italijanka koja promijeni sve.

Na snimanju filma “Summer Dew” (Foto: giacomonicita.com)

“Nakon dugo godina pripremanja filma ‘Summer Dew‘, kao glumica i kao izvršni producent projekta, stvarno sam spremna za malo odmora. Snimali smo dvije sedmice u studiju u Rimu i dvije sedmice u Sarajevu. Sada želim malo da se odmorim i uživam u dobro urađenom poslu. To za mene znači manje putovanja, više pisanja i rada na svojim projektima u nastajanju, kao i druženja s porodicom i prijateljima. Ali često se dogodi da se baš onda kada bih uhvatila malo vremena za odmor ukaže nova prilika – a ja se nikad na to ne žalim”, rekla je.

Porodica, generacijski jazovi današnjice i položaj žene u društvu neke su od tema koje je kao glumicu i rediteljicu interesuju i provociraju. Nemoguće je da ne primijetimo koliko naša svestrana sagovornica uživa u glumačkom i rediteljskom poslu, a da je zaljubljena u filmsku umjetnost općenito potvrđuje i njena želja za učenjem i napredovanjem i u svijetu montaže.

“Posljednjih nekoliko godina istražujem svoj senzibilitet i vještinu u montiranju filmova, spotova i reklama”, otkrila nam je dodajući kako uživa u tome.

O odlasku mladih iz BiH

Iako se rodnom Sarajevu stalno vraća, adrese njenog stanovanja su i Ljubljana, Zagreb i Berlin. Odlazak mladih iz BiH jedan je od gorućih problema u našoj državi pa smo o tome razgovarali i sa Zimić Mijović.

“Iz svake države na svijetu mladi odlaze, putuju, bilo to zbog upoznavanja tuđe kulture, jezika, pohađanja nekog određenog fakulteta s dugom tradicijom ili pak iz potrebe za osamostaljivanjem, ali iz BiH se ne putuje koliko se bježi i grabi svaka prilika za iole stabilan dohodak i život. Mladi ljudi iz razvijenijih država napuštaju svoju domovinu svojim izborom, dok za mlade iz BiH to nije izbor, već instinkt za preživljavanje”, naglasila je.

E.Lj. (Klix)