Ljutnja Nermina Nikšića : Iskreno smo ponudili saradnju za odbranu BiH, neprihvatljivo je da se to sada svojata

Predsjednik SDP – a BiH Nermin Nikšić oglasio se nakon objave da je ova stranka sa DF – om i SDA postigla dogovor oko principa za Izmjenu Izbornog zakona BiH.

“SDP je bio i ostao snaga koja se bori za državu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih građana i naroda. Mi u SDP-u ostajemo opredijeljeni očuvanju mira, teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Još jednom naglašavamo da razgovor nema alternative.

Zato je nesumnjivo kako se problemi trebaju i mogu rješavati u okviru ustavnih i zakonskih ovlaštenja isključivo u institucijama Bosne i Hercegovine, Parlamentu, Predsjedništvu i Vijeću ministara.

Upravo zbog toga je SDP BiH inicirao državnički, sistemski odgovor na rušilačku politiku Dodika i njegovih saradnika iznutra i s obje strane granice.

Iskreno i otvoreno smo ponudili saradnju u trenutku za koji cijenimo da je sudbonosan za Bosnu i Hercegovinu.

Umjesto sinhronizacije djelovanja i saradnje sa opozicionim strankama, dobili smo jednostranu najavu odlaska Vučiću na noge i legitimiranja teze o Bosni i Hercegovini kao plemenskom savezu, a ne suverenoj državi.

Naravno da su svi oni kojima je Bosna i Hercegovina na srcu sa zebnjom saslušali izjavu gdina Palmera o jednoj državi, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, pa negdje usput i ostalim, u kojoj je jedini problem izbor članova Predsjedništva.

Nakon te izjave zajednički odgovor svih probosanskih snaga nameće se sam po sebi. Stavovi SDP-a ostaju nepromijenjeni i za nas su neprihvatljiva bilo kakva rješenja koja bi uvodila nove podjele, aparthejd i asimetriju. Za nas je neprihvatljivo da se sav problem prenese na izbor članova Predsjedništva, a da nadležnosti doma naroda ostanu nepromijenjene kako bi se i dalje mogle vršiti blokade u konstituisanju i funkcioniranju vlasti.

Mi se protiv toga borimo i javno i tajno. Zato nam je neprihvatljivo da se borbu za Bosnu i Hercegovinu i civilizacijske vrijednosti svojata i zloupotrebljava u stranačke svrhe kao što su to danas uradili ili SDA ili DF ili zajedno preko svog portala. To jednostavno nikome nećemo dozvoliti. Njihovo je pravo da se dogovaraju, oni su uostalom zajedno u vlasti. Naravno da će se SDP BiH kao i do sada iz opozicije i sa partnerima iz opozicije boriti za principe i državu BiH. Dakle, boriti se za Bosnu i Hercegovinu DA, jednostranačka zloupotreba te borbe NE!

One kojima je medijska promocija patriotizma važnija od stvarnog činjenja u interesu domovine pozivam da se presaberu i konačno shvate da ovo nije izbor za mis popularnosti nego ozbiljna društvena kriza koja zahtjeva ozbiljan, sistematičan državnički odgovor”, napisao je Nikšić.

(Kliker.info-NAP)