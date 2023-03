Ljubić u ulozi Schmidta: OHR još radi na pronalasku rješenja (Video)

Ljubić je kazao da je to prijedlog koje, kao i neke druge, čitamo u medijima, ali smatra da to nije konačan tekst.

– Nisam siguran da je to vjerodostojan prijedlog. Mislim da se još razmišlja u OHR-u i radi na nekoj vrsti alternativnog rješenja ako dođe do blokade SDA. Čak i da taj tekst koji je plasiran u medijima postoji, vjerovatno to ne bi bio konačan prijedlog”, rekao je za BHT.

On je izrazio vjeru da će FBiH dobiti novu vladu u zakonskom roku i to dogovorom unutar rukovodstva FBiH i na glasanju u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

“Ili intervencijom visokog predstavnika. To je jedino pitanje. Smatram da je neprihvatljivo da nakon četiri godine vlade tzv. tehničkom mandatu i dalje nastavimo na takav način. Smatram da je neprihvatljivo svima u BiH”, izjavio je.

“Niti jedna odluka do sada visokog predstavnika nije pogodavala Hrvatima. Iskreno, smeta mi kad se govori samo HDZ-u. Konkretno, ja sam predsjednik GV HNS-a, a nisam član HDZ-a, Josip Merdžo nije član HDZ-a, polovica Glavnog vijeća HNS-a nisu članovi HDZ-a. Ovdje se radi o hrvatskom narodu”, kazao je Ljubić.

