Ljubavi došao kraj : Vlast odlučila da se razračuna s Kusturicom

Vlada Republike Srpske ne zna tačno koliko je do sada uložila u Andrićgrad i koliko to vrijedi, zbog čega je pokrenula proces procjene ulaganja, saznaje portal Kapital. To će, vjeruju u vlasti, rezultirati time da Republika Srpska, umjesto Emira Kusturice, postane većinski vlasnik kompleksa na Drini u Višegradu.

Kusturica, odnosno njegovo preduzeće “Lotika” Mokra Gora je većinski vlasnik Andrićgrada u Višegradu, u kojem, s druge strane, podjednak udio imaju Vlada Republike Srpske i opština Višegrad.

Vlada skoro deset godina ulaže milione maraka u Andrićgrad, često mimo iznosa odobrenih budžetom i propisa, kao i bez provođenja procedure izbora najboljih projekata, što su bile zamjerke i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Prema dostupnim podacima i prema navodima u revizorskim izvještajima, Republika Srpska je u Andrićgrad uložila više od 10 miliona maraka, ali tačan podatak Vlada nikada nije saopštila.

Istovremeno, ne postoje podaci koliko je u taj projekat uložila firma Emira Kusturice, koja se vodi kao većinski vlasnik Andrićgrada.





Vlast je iznenada odlučila da se razračuna s Kusturicom, što pokazuje i povlačenje novca iz budžetske rezerve kako bi se platila procjena ulaganja i ostale procedure u knjiženju ulaganja i promjeni strukture vlasništva nad Andrićgradom.

Vlada je prije dvije sedmice odlučila da iz budžetske rezerve plati 25.000 KM za „provođenje aktivnosti na verifikaciji svih dosadašnjih ulaganja Vlade u Andrićgrad, shodno pozitivnim zakonskim propisima“.

„Projekt izgradnje Andrićgrada nalazi se u završnoj fazi, a tokom izgradnje kompleksa vršena su ulaganja sa različitih budžetskih pozicija. Sam pojam verifikacije ulaganja podrazumijeva postupak upisa svih ulaganja shodno Zakonu o privrednim društvima Republike Srpske, što će za rezultat imati izmjenu akata društva u smislu upisa srazmjerno ulaganjima svakog od osnivača“, pojasnili su u Ministarstvu trgovine i turizma.

Potvrđuju i da je započet proces procjene cjelokupne imovine Andrićgrada, a da će 25.000 KM biti potrošeno na usluge procjene, troškove notara te druge tehničke i prateće troškove koji mogu proisteći iz navedenog postupka.





„Završetak svih navedenih aktivnosti očekujemo do kraja tekuće godine, nakon čega će Vlada Republike Srpske biti većinski vlasnik kapitala društva Andrićgrad“, ističu iz Ministarstva trgovine i turizma.

Kusturica uložio pet hiljada KM

Podsjećamo, 2011. godine potpisan je Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Andrićgrad između Vlade Republike Srpske, opštine Višegrad i preduzeća „Lotika“.

Osnivački ulog bio je 10.000 KM, od toga je Vlada uplatila 2.450 KM, Opština Višegrad 2.450 KM i „Lotika“ 5.100 KM, čime je postala većinski vlasnik.

Odmah po osnivanju, iz budžeta Republike Srpske u Andrićgrad je uloženo 1,5 miliona KM, a Vlada je u junu te godine konstatovala da će putem resornih ministarstava, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave obezbijediti ukupna sredstava u iznosu od 4,4 miliona KM, koliko je neophodno za realizaciju prve faze projekta Andrićgrad.

Narednih godina odobravani su pojedinačno manji iznosi, a kada je u 2017. godini Andrićgradu dat grant od više od milion maraka, rečeno je da je to u sklopu druge faze realizacije projekta. Početkom ove godine, isplaćeno je dodatnih 2,5 miliona KM iz budžeta.

