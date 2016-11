Ljevica proziva lidere SDA i HDZ-a : Neka Izetbegović i Čović kažu šta su dogovorili u ljeto 2014.

Član Predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je vrlo samouvjereno da se do kraja januara može riješiti pitanje presude u slučaju Sejdić i Finci te da je pitanje izbora članova Predsjedništva, barem što se tiče FBiH, skoro u potpunosti riješeno, piše Patria.

I nakon ove izjave dalje nije htio pojašnjavati šta je to i na koji način dogovoreno. Pri tome koalicioni partneri još uvijek se nisu očitovali, izuzev Bakira Izetbegovića koji je kazao da je Čović prevelik optimista i da nešto što se rješava skoro osam godina ne može biti riješeno za dva mjeseca. Ali, šta je to dogovoreno ne govori ni Izetbegović, a u javnosti vlada nedoumica – da li Čović ovakvim izjavama vrši pritisak na koalicione kolege ili je zbilja nešto dogovoreno.

U ove pregovore nisu bili uključeni lideri opozicije, a jasno je da za rješavanje presude „Sejdić-Finci“ treba biti izmijenjen i Ustav BiH za šta je potrebna i dvotrećinska većina u Parlamentu BiH.

Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte u izjavi za Patriju kazao je da je Čović poznat po tome što svako malo najavljuje rješenje „ključnih pitanja“, a to se nikada ne desi.

– Vjerovatno mu je to neka vrsta taktike, ali ko će ga znati. Moguće je da će mu Bakir Izetbegović i to dati, jer mu je svakako do sada dao sve što je tražio. Mi nikad nismo bili uključeni u te razgovore, čak nismo ni znali da se vode. Javnost nije o tome upoznata. Da se nešto dešava jedino se moglo posredno zaključiti i iz nekih izjava Čovića i Izetbegovića – istakao je Komšić.

I u SDP-u su sličnog razmišljanja, a njihov poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Denis Bećirović na posljednjoj sjednici pokrenuo je inicijativu za implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić-Finci“.

U inicijativi stoji da „se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Ustava Bosne i Hercegovine kojim se osigurava potpuna i dosljedna implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić-Finci“.

U obrazloženju inicijative Bećirović je, između ostalog, naveo da u Bosni i Hercegovini ne treba vještački i parcijalno izdvajati hrvatsko, bošnjačko ili srpsko pitanje, već da treba energiju usmjeriti da se implementira presuda Evropskog suda za ljudska prava jer je to obaveza države Bosne i Hercegovine kao članice Vijeća Evrope.

Upravo zbog Čovićevih izjava reagirali su i zvanično iz SDP-a te pozvali čelnike HDZ i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića da javno kažu šta su to “skoro dogovorili” u vezi sa načinom izbora članova Predsjedništva BiH. Da li je dogovor da imamo tri etničke izborne jedinice ili nešto drugo?

– Podsjećamo gospodu Izetbegovića i Čovića da je ovo država njenih građana, da su ih građani izabrali i da građani imaju pravo znati šta se to dogovara o njihovoj državi. Očito je da se radi o politici koja ima svoj kontinuitet, pa stoga insistiramo da gospoda Čović i Izetbegović konačno obznane i šta su dogovorili u ljeto 2014. godine, kada su javnosti poručili da imaju rješenje za Mostar, ali da ne žele to elaborirati da ne bi „iritirali narod“ – kažu iz SDP-a.

Nama, u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, potpuno je jasno da se radi o politici utemeljenja trećeg entiteta, kog nam uporno pokušavaju prodati.

– Raskrinkali smo sve do sada servirane priče o trećoj izbornoj jedinici, virtualnim izbornim jedinicama, megakantonima i svim drugim kukavičjim jajima pomoću kojih nam se pokušava učiniti prihvatljivim model stvaranja trećeg entiteta. Neka gospodi iz SDA i HDZ-a bude jasno kako socijaldemokrati ove zemlje nikada i ni po kojoj cijeni neće podići svoje ruke za avanture koje vode ka razgradnji Bosne i Hercegovine.

Stav SDP BiH je potpuno jasan, ova država može imati samo jedan pravac i jedan put, a to je put jačanja i integracije države i njenih institucija, za dobrobit svih njenih građana. Samo prijedlozi zasnovani na ovom konceptu mogu dobiti podršku naših zastupnika – dodaju iz SDP-a.

Na kraju zaključuju „podsjećamo da BiH nije država samo Bošnjaka, samo Srba ili samo Hrvata, nego je država i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, te svih njenih građana“.

